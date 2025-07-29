Доллар по 83 рубля: продолжится ли ослабление национальной валюты

Но ЦБ при этом незначительно изменил официальный курс американской валюты на 29 июля: он установлен на уровне 79,58 руб. (+0,03 руб.). Рубль с начала года укрепился к доллару почти на 22%. В конце 2024 – начале 2025 г. курс доллара превышал 100 руб., но к концу I квартала он ослаб до 83 руб., к концу II квартала – до 78,2 руб.