Доллар по 83 рубля: продолжится ли ослабление национальной валюты

Доллар по 83 рубля: продолжится ли ослабление национальной валютыПадение рубля назревало давно, но говорить об устойчивом тренде преждевременно
Рубль ослаб к доллару до уровней двухмесячной давности: курс доллара на рынке Forex вечером 28 июля достиг 83,1 руб., тогда как еще утром был на отметке 80 руб., следует из данных Investing. На таких значениях курс оказался впервые с мая 2025 г. Эксперты уже не раз заявляли, что рубль выглядит переоцененным, и ожидали ослабления нацвалюты.
Но ЦБ при этом незначительно изменил официальный курс американской валюты на 29 июля: он установлен на уровне 79,58 руб. (+0,03 руб.). Рубль с начала года укрепился к доллару почти на 22%. В конце 2024 – начале 2025 г. курс доллара превышал 100 руб., но к концу I квартала он ослаб до 83 руб., к концу II квартала – до 78,2 руб.
Юань также рос и к вечеру торговался на Московской бирже по 11,34 руб., что примерно на 17% ниже торгов в начале года, но на 28 коп. дороже предыдущего торгового дня.