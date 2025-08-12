Минфин 13 августа проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ
Министерство финансов РФ 13 августа проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков, сообщили в ведомстве.
Инвесторам предложат бумаги выпуска 26247 с погашением 11 мая 2039 г. и выпуска 26249 с погашением 16 июня 2032 г. в объеме остатков, доступных для размещения.
Подать заявки можно будет через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу, расчеты по сделкам состоятся на следующий рабочий день.
11 августа директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов оценил перспективы возвращения иностранных инвесторов на рынок ОФЗ. По его словам, российский рынок госдолга адаптировался к их уходу и способен «жить и без них».