Минфин 13 августа проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ

11 августа директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов оценил перспективы возвращения иностранных инвесторов на рынок ОФЗ. По его словам, российский рынок госдолга адаптировался к их уходу и способен «жить и без них».