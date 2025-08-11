Минфин оценил вероятность возвращения иностранцев на аукционы ОФЗ

Банк России в конце апреля опубликовал статистику, согласно которой объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ за март 2025 г. увеличился на 36 млрд руб. (на 3,9%) до 958 млрд руб. Тогда доля нерезидентов на рынке увеличилась за месяц до 4% с исторически минимальных 3,9% на 1 марта (до этого такого уровня показатель достигал в феврале 2012 г.).