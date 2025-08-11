Газета
Минфин оценил вероятность возвращения иностранцев на аукционы ОФЗ

Российский рынок госдолга сумел адаптироваться после ухода иностранных инвесторов и он сможет «жить и без них». Об этом заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов в интервью телеканалу РБК.

«Не будем уходить в гадания. Вернутся – хорошо, нет – мы сможем жить и без них», – сказал он.

В период ухода инвесторов-нерезидентов наблюдалась «более высокая волатильность, чем обычно», но сейчас «таких эффектов уже не наблюдаем», добавил он. Мамонов при этом уточнил, что «дополнительный спрос – это всегда хорошо».

Банк России в конце апреля опубликовал статистику, согласно которой объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ за март 2025 г. увеличился на 36 млрд руб. (на 3,9%) до 958 млрд руб. Тогда доля нерезидентов на рынке увеличилась за месяц до 4% с исторически минимальных 3,9% на 1 марта (до этого такого уровня показатель достигал в феврале 2012 г.).

В мае регулятор сообщил, что доля нерезидентов в суверенных еврооблигациях РФ снизилась до 28% в I квартале 2025 г. относительно предыдущего квартала. Общий объем еврооблигаций нерезидентов по номинальной стоимости вырос до $9,102 млрд. За период IV квартала 2024 г. доля нерезидентов составила 28,1%.

