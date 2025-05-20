Доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах снизилась до 28%
Доля нерезидентов в суверенных еврооблигациях РФ снизилась до 28% в I квартале 2025 г. относительно предыдущего квартала. Это следует из информации на сайте Банка России.
Общий объем еврооблигаций нерезидентов по номинальной стоимости за I квартал вырос до $9,102 млрд. За период IV квартала 2024 г. доля нерезидентов составила 28,1%.
В конце апреля в ЦБ сообщили, что объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ за март 2025 г. увеличился на 36 млрд руб. (на 3,9%) до 958 млрд руб. Тогда доля нерезидентов на рынке увеличилась за месяц до 4% с исторически минимальных 3,9% на 1 марта (до этого такого уровня показатель достигал в феврале 2012 г.).
«Ведомости» со ссылкой на источники писали в апреле 2024 г., что регулятор в апреле 2024 г. уведомил профессиональных участников рынка ценных бумаг о запрете замещать еврооблигации, которые российские инвесторы купили у недружественных иностранцев.