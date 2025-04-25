Нерезиденты в марте нарастили инвестиции в ОФЗ на 36 млрд рублей
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ за март 2025 г. увеличился на 36 млрд руб. (+3,9%) до 958 млрд руб., сообщается на сайте Банка России.
Пока объем инвестиций не достиг уровня декабря 2024 г. (на 1 декабря показатель был равен 1297 млрд руб.), однако наблюдается медленный рост с января 2025 г. Объем рынка ОФЗ при этом вырос в марте на 627 млрд руб. (24 018 млрд руб. в сравнении с 23 391 млрд руб. на 1 марта 2025 г.).
Доля нерезидентов на рынке увеличилась за месяц до 4% с исторически минимальных 3,9% на 1 марта (до этого такого уровня показатель достигал 1 февраля 2012 г.).
Ранее «Ведомости» писали, что с 28 апреля Московская биржа будет рассчитывать и публиковать новый индикатор российского долгового рынка – индекс государственных замещающих облигаций.