Нерезиденты в марте нарастили инвестиции в ОФЗ на 36 млрд рублей

Пока объем инвестиций не достиг уровня декабря 2024 г. (на 1 декабря показатель был равен 1297 млрд руб.), однако наблюдается медленный рост с января 2025 г. Объем рынка ОФЗ при этом вырос в марте на 627 млрд руб. (24 018 млрд руб. в сравнении с 23 391 млрд руб. на 1 марта 2025 г.).