ЦБ рассказал, как банки будут учитывать доходы при выдаче кредитов
Банк России совместно с рядом министерств и ведомств утвердил дорожную карту по переходу к использованию исключительно актуальных официальных доходов граждан при принятии решений о выдаче кредитов и займов. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ. Соответствующее поручение было дано президентом Владимиром Путиным в прошлом году.
Согласно документу, кредиторы получат доступ к информационной системе, позволяющей запрашивать данные о доходах заемщика за 1 минуту. Полный набор необходимых сведений станет доступен к марту 2026 г.
Информация будет поступать с согласия граждан из баз данных ФНС России и Социального фонда России через сервис «Цифровой профиль», что позволит банкам получать сведения без бумажных документов. При этом допускается использование и иных источников данных об официальных доходах.
В ЦБ отмечают, что новая система обеспечит более точную оценку платежеспособности заемщиков и поможет снизить риски долговой нагрузки населения.
Ранее стало известно, что министерство финансов РФ поддерживает инициативу выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика.
С такой идеей 1 июля выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече членов совета палаты с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она рассказала, что в 2024 г. более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке было оформлено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Поэтому, по ее словам, необходимо принять решение об ограничении.