ЦБ рассказал, как банки будут учитывать доходы при выдаче кредитов

С такой идеей 1 июля выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече членов совета палаты с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она рассказала, что в 2024 г. более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке было оформлено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Поэтому, по ее словам, необходимо принять решение об ограничении.