Московская биржа расширит список фондов для торговли в выходные

Выходные торги проходят в субботу и воскресенье с 9:50 до 19:00 мск в рамках дополнительной сессии, которая считается частью следующего торгового дня. Для ограничения волатильности ценовые коридоры в эти дни сужены до 3% от последней цены предыдущего торгового дня. Ликвидность обеспечивают маркетмейкеры.