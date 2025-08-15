Московская биржа расширит список фондов для торговли в выходные
С 16 августа на фондовом рынке Московской биржи появятся два новых биржевых фонда, доступных для торговли в выходные дни, сообщает пресс-служба биржи.
К дополнительной сессии будут допущены БПИФ «ПСБ – денежный рынок» (PSMM) под управлением ООО «УК Промсвязь» и БПИФ «Альфа-капитал управляемые облигации» (AKMB) под управлением УК «Альфа-капитал».
Таким образом, общее количество инструментов, доступных для сделок в календарные выходные, достигнет 156, из которых семь – паи биржевых фондов, остальные – акции российских компаний.
Выходные торги проходят в субботу и воскресенье с 9:50 до 19:00 мск в рамках дополнительной сессии, которая считается частью следующего торгового дня. Для ограничения волатильности ценовые коридоры в эти дни сужены до 3% от последней цены предыдущего торгового дня. Ликвидность обеспечивают маркетмейкеры.