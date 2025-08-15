НПФ в первом полугодии обеспечили доходность по пенсионным накоплениям в 6,3%

Во II квартале НПФ продемонстрировали доходность в 3,7% по пенсионным накоплениям и 4,4% по пенсионным резервам. Эти показатели в I квартале составили 2,5% и 3,4% соответственно. В Банке России пояснили, что это связано с усилением роста на рынке облигаций, который является основным инструментом для инвестирования пенсионных средств.