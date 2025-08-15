НПФ в первом полугодии обеспечили доходность по пенсионным накоплениям в 6,3%
По итогам первого полугодия негосударственные пенсионные фонды (НПФ) показали средневзвешенную доходность по пенсионным накоплениям на уровне 6,3% (13% годовых), а по пенсионным резервам – 8% (16,7% годовых). Об этом сообщили в Банке России.
Во II квартале НПФ продемонстрировали доходность в 3,7% по пенсионным накоплениям и 4,4% по пенсионным резервам. Эти показатели в I квартале составили 2,5% и 3,4% соответственно. В Банке России пояснили, что это связано с усилением роста на рынке облигаций, который является основным инструментом для инвестирования пенсионных средств.
Как и в предыдущем квартале, доход НПФ в основном формировался за счет купонных выплат по облигациям, добавили в Центробанке.
В сообщении регулятора говорится, что 24 из 25 фондов, работающих в сфере обязательного пенсионного страхования, и 36 из 37 фондов, занимающихся негосударственным пенсионным обеспечением или формированием долгосрочных сбережений, показали доходность, превышающую уровень инфляции.
18 июня стало известно, что НПФ «Т-пенсия» планирует выйти на рынок обязательного пенсионного страхования: фонд подал документы в Банк России для вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Это позволит сервису управлять «замороженными» пенсионными накоплениями россиян в программе долгосрочных сбережений. Сейчас они находятся в Социальном фонде России и других частных пенсионных фондах.