Суд в Москве отклонил иск «Альфа-капитала» к Euroclear Bank на 319 млрд рублей

Иск был подан в интересах 150 000 клиентов и касался взыскания убытков из-за заблокированных ценных бумаг. По данным «РИА Новости», первоначально, в феврале 2024 г., в иске фигурировали требования о возмещении стоимости более 3000 бумаг и неполученного дохода по ним. Позже суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство.