Суд в Москве отклонил иск «Альфа-капитала» к Euroclear Bank на 319 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы отказал управляющей компании «Альфа-капитал» в удовлетворении иска к бельгийскому Euroclear Bank на сумму свыше 319 млрд руб. Об этом сообщается в карточке дела.
Иск был подан в интересах 150 000 клиентов и касался взыскания убытков из-за заблокированных ценных бумаг. По данным «РИА Новости», первоначально, в феврале 2024 г., в иске фигурировали требования о возмещении стоимости более 3000 бумаг и неполученного дохода по ним. Позже суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство.
По данным агентства, Euroclear в суде ссылался на прецеденты, согласно которым заблокированные бумаги не считаются утраченными, поскольку теоретически могут быть разблокированы. Представитель банка отметил, что удовлетворение иска означало бы, что истец получил бы и компенсацию, и сами бумаги.
Истец возражал, подчеркивая, что случаи разблокировки единичны, а внебиржевая продажа ведет к потере стоимости.
16 мая сообщалось, что московский суд частично удовлетворил похожий иск УК «Первая» (бывший «Сбер Управление активами») к Euroclear Bank, взыскав около 15 млрд руб. в разных валютах.