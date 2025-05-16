Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank около 15 млрд рублей
Российский суд взыскал с бельгийского Euroclear Bank суммарно почти 15 млрд руб. Это следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Иск подала УК «Первая» (бывший «Сбер Управление активами»). Суд удовлетворил его частично, взыскав с Euroclear $161,5 млн, 19,9 млн евро и суммы в валютах Австралии, Великобритании, Канады, Швейцарии и др. В сумме – около 15 млрд руб.
«РИА Новости» отмечает, что 25 апреля Арбитражный суд отклонил первый иск УК «Первая» к Euroclear Bank, в котором она просила взыскать с ответчика около 165 млрд руб. убытков в размере стоимости заблокированных ценных бумаг.
В ноябре 2024 г. Арбитражный суд Москвы суммарно взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,9 млрд руб. по иску Сбербанка.
После начала спецоперации западные страны заморозили значительную часть активов России за рубежом, включая золотовалютные резервы Центробанка и средства предпринимателей. Основной объем этих активов хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В конце 2024 г. в интервью Bloomberg глава депозитария Валери Урбен предупредила, что полная конфискация активов РФ может подорвать доверие к существующей международной финансовой системе.
Несмотря на это, в феврале 2025 г. Euroclear удовлетворил второй платеж в Европейский фонд мира (EPF) для Украины в размере около 2 млрд евро. В июне главы МИД стран Евросоюза согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в EPF для покупки вооружений для Украины. Первый перевод в размере около 1,55 млрд евро Euroclear провел в июле 2024 г.
14 мая Euroclear опубликовал отчет, согласно которому банк получил около 1,5 млрд евро процентных доходов от замороженных российский активов за I квартал 2025 г. Это на 7,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.