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Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank около 15 млрд рублей

Ведомости

Российский суд взыскал с бельгийского Euroclear Bank суммарно почти 15 млрд руб. Это следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск подала УК «Первая» (бывший «Сбер Управление активами»). Суд удовлетворил его частично, взыскав с Euroclear $161,5 млн, 19,9 млн евро и суммы в валютах Австралии, Великобритании, Канады, Швейцарии и др. В сумме – около 15 млрд руб.

«РИА Новости» отмечает, что 25 апреля Арбитражный суд отклонил первый иск УК «Первая» к Euroclear Bank, в котором она просила взыскать с ответчика около 165 млрд руб. убытков в размере стоимости заблокированных ценных бумаг.

В ноябре 2024 г. Арбитражный суд Москвы суммарно взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,9 млрд руб. по иску Сбербанка.

После начала спецоперации западные страны заморозили значительную часть активов России за рубежом, включая золотовалютные резервы Центробанка и средства предпринимателей. Основной объем этих активов хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В конце 2024 г. в интервью Bloomberg глава депозитария Валери Урбен предупредила, что полная конфискация активов РФ может подорвать доверие к существующей международной финансовой системе.

Несмотря на это, в феврале 2025 г. Euroclear удовлетворил второй платеж в Европейский фонд мира (EPF) для Украины в размере около 2 млрд евро. В июне главы МИД стран Евросоюза согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в EPF для покупки вооружений для Украины. Первый перевод в размере около 1,55 млрд евро Euroclear провел в июле 2024 г.

14 мая Euroclear опубликовал отчет, согласно которому банк получил около 1,5 млрд евро процентных доходов от замороженных российский активов за I квартал 2025 г. Это на 7,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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