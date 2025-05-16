Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank около 15 млрд рублей

Несмотря на это, в феврале 2025 г. Euroclear удовлетворил второй платеж в Европейский фонд мира (EPF) для Украины в размере около 2 млрд евро. В июне главы МИД стран Евросоюза согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в EPF для покупки вооружений для Украины. Первый перевод в размере около 1,55 млрд евро Euroclear провел в июле 2024 г.