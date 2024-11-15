Арбитражный суд по иску Сбербанка взыскал с Euroclear Bank 2,9 млрд рублей

16 июля Euroclear уведомил российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) о том, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется разрешение управления американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC). Это касается даже случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами.