Арбитражный суд по иску Сбербанка взыскал с Euroclear Bank 2,9 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы суммарно взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,9 млрд руб. Об этом сообщают «РИА Новости» из зала суда.
По итогам суда первой инстанции полностью удовлетворен иск о взыскании средств по задолженности на трех счетах, которые в мае 2022 г. Сбербанк просил перевести в другие банки.
Так, суд постановил взыскать $25,6 млн, около 2,6 млн евро и суммы в других валютах.
16 июля Euroclear уведомил российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) о том, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется разрешение управления американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC). Это касается даже случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами.
19 июля депозитарий сообщил, что переведет в Европейский фонд первый платеж для Украины в размере 1,55 млрд евро от доходов российских активов. Уточняется, что платеж будет переведен в соответствии с недавно принятым в ЕС положением о взносах в фонд.