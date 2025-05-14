Доходы Euroclear от российских активов сократились впервые со времен «заморозки»
Компания Euroclear получила около 1,5 млрд евро процентных доходов от замороженных российский активов за I квартал 2025 г., следует из отчетов депозитария. Это на 7,5% меньше в сравнении в аналогичным периодом прошлого года.
Основная доходная часть – 1,27 млрд евро – связана с активами Центрального банка России. Как сообщила компания, российские санкции и контрмеры привели к прямым расходам Euroclear в 22 млн евро. В соответствии с требованиями Регламента ЕС было выделено также 944 млн евро в качестве непредвиденного взноса.
Прибыль, связанная с российскими активами, которые облагаются бельгийским корпоративным налогом, принесла государству налоговые поступления в размере 360 млн евро.
2 мая агентство Reuters сообщило, что Euroclear намерен компенсировать инвесторам, утверждающим, что Москва конфисковала их средства, 3 млрд евро из замороженных активов РФ. Это часть общей суммы в 10 млрд евро, принадлежащей российским компаниям и физическим лицам, которые попали под санкции Евросоюза в 2022 г.