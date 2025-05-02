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Euroclear компенсирует инвесторам 3 млрд евро из замороженных активов РФ

Владельцы активов, которые будут изъяты, не раскрываются
Ведомости

Международная платформа Euroclear намерена изъять около 3 млрд евро из замороженных российских активов для компенсации западным инвесторам, которые утверждают, что Москва якобы конфисковала их средства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ и три источника.

Указанные 3 млрд евро являются частью общей суммы в 10 млрд евро, принадлежащей российским компаниям и физическим лицам, попавшим под санкции Евросоюза с 2022 г. По данным агентства, депозитарий уведомил клиентов о предстоящих выплатах 1 апреля.

Европейский союз изменил свой режим санкций в конце 2024 г., «разрешив выплату западным инвесторам», поясняет агентство.

«Мы получили разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их нашим участникам», – цитирует агентство документ.

Агентству не удалось установить личности владельцев российских активов, которые будут изъяты и переданы инвесторам. Представители Euroclear подчеркнули, что компания соблюдает санкционные режимы, но не принимает решений о форме или отмене санкций.

В Кремле отмечали, что Россия никогда не откажется от прав на заблокированные активы.

После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили значительную часть российских активов за рубежом, включая золотовалютные резервы Центрального банка и средства предпринимателей. Основной объем этих активов хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В марте 2022 г. министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Россия лишилась доступа к примерно $300 млрд своих золотовалютных резервов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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