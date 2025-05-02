Euroclear компенсирует инвесторам 3 млрд евро из замороженных активов РФ

Euroclear компенсирует инвесторам 3 млрд евро из замороженных активов РФВладельцы активов, которые будут изъяты, не раскрываются
Международная платформа Euroclear намерена изъять около 3 млрд евро из замороженных российских активов для компенсации западным инвесторам, которые утверждают, что Москва якобы конфисковала их средства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ и три источника.
Указанные 3 млрд евро являются частью общей суммы в 10 млрд евро, принадлежащей российским компаниям и физическим лицам, попавшим под санкции Евросоюза с 2022 г. По данным агентства, депозитарий уведомил клиентов о предстоящих выплатах 1 апреля.
Европейский союз изменил свой режим санкций в конце 2024 г., «разрешив выплату западным инвесторам», поясняет агентство.
«Мы получили разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их нашим участникам», – цитирует агентство документ.
Агентству не удалось установить личности владельцев российских активов, которые будут изъяты и переданы инвесторам. Представители Euroclear подчеркнули, что компания соблюдает санкционные режимы, но не принимает решений о форме или отмене санкций.
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили значительную часть российских активов за рубежом, включая золотовалютные резервы Центрального банка и средства предпринимателей. Основной объем этих активов хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В марте 2022 г. министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Россия лишилась доступа к примерно $300 млрд своих золотовалютных резервов.