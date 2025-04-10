В Кремле заявили, что РФ никогда не откажется от прав на заблокированные активы

В Кремле заявили, что РФ никогда не откажется от прав на заблокированные активыРешение об их использовании будет иметь последствия, предупредил Песков
Российские власти никогда не откажутся от прав на активы, заблокированные на Западе, и продолжат защищать интересы страны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
10 апреля глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что среди европейских стран есть те, где власти выступают против использования замороженных российских активов. Она не уточнила, о каких именно странах идет речь. Песков подтвердил, что такие страны действительно есть. Но пока нельзя утверждать, что в Европе начали пересматривать свою позицию в отношении заблокированных активов, отметил он.
«Мы знаем, что действительно некоторые страны не разделяют такой подход [об использовании активов], ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий. А последствия действительно будут», – предупредил представитель Кремля.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны заблокировали активы РФ за рубежом, включая резервы ЦБ и средства предпринимателей. Основная часть находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В марте 2022 г. министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
Глава Euroclear Валери Урбен предупреждала, что изъятие российских заблокированных активов может вызвать незапланированные последствия, которые негативно скажутся на международной финансовой системе. В марте генеральный прокурор Англии и Уэльса лорд Ричард Хермер также предостерег министров от конфискации средств и их передачи Украине, поскольку данный шаг может быть расценен как нарушение международного права.