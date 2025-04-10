В Кремле заявили, что РФ никогда не откажется от прав на заблокированные активы

10 апреля глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что среди европейских стран есть те, где власти выступают против использования замороженных российских активов. Она не уточнила, о каких именно странах идет речь. Песков подтвердил, что такие страны действительно есть. Но пока нельзя утверждать, что в Европе начали пересматривать свою позицию в отношении заблокированных активов, отметил он.