Глава Euroclear: изъятие активов РФ грозит «незапланированными последствиями»
Изъятие российских заблокированных активов может вызвать незапланированные последствия, которые негативно скажутся на международной финансовой системе, заявила в интервью Bloomberg глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен.
«Всегда могут быть контрмеры со стороны России, которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки», – сказал она.
Урбен пояснила, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы она начала переговоры с Россией и что некоторые варианты достижения мира сопряжены с рисками. По ее словам, замороженные в Euroclear российские активы могут стать одним из элементов переговоров по урегулированию конфликта.
Урбен признала, что некоторые официальные лица заинтересованы в конфискации этих средств. В этом случае, отметила глава депозитария, члены Евросоюза должны взять на себя и сопутствующие финансовые обязательства, чтобы впоследствии защитить Euroclear от исков со стороны России.
В декабре Урбен говорила, что конфискация активов РФ может подорвать доверие к существующей международной финансовой системе, нанести удар по роли евро как резервной валюты и спровоцировать появление у Euroclear конкурентов.
Российские власти неоднократно заявляли, что считают изъятие активов воровством. В июне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «хищение государственных активов при определенных условиях» может стать поводом для объявления войны.