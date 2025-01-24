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Глава Euroclear: изъятие активов РФ грозит «незапланированными последствиями»

Ведомости

Изъятие российских заблокированных активов может вызвать незапланированные последствия, которые негативно скажутся на международной финансовой системе, заявила в интервью Bloomberg глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен.

«Всегда могут быть контрмеры со стороны России, которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки», – сказал она.

Урбен пояснила, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы она начала переговоры с Россией и что некоторые варианты достижения мира сопряжены с рисками. По ее словам, замороженные в Euroclear российские активы могут стать одним из элементов переговоров по урегулированию конфликта.

Урбен признала, что некоторые официальные лица заинтересованы в конфискации этих средств. В этом случае, отметила глава депозитария, члены Евросоюза должны взять на себя и сопутствующие финансовые обязательства, чтобы впоследствии защитить Euroclear от исков со стороны России.

В декабре Урбен говорила, что конфискация активов РФ может подорвать доверие к существующей международной финансовой системе, нанести удар по роли евро как резервной валюты и спровоцировать появление у Euroclear конкурентов.

Российские власти неоднократно заявляли, что считают изъятие активов воровством. В июне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «хищение государственных активов при определенных условиях» может стать поводом для объявления войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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