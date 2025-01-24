Глава Euroclear: изъятие активов РФ грозит «незапланированными последствиями»

Урбен пояснила, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы она начала переговоры с Россией и что некоторые варианты достижения мира сопряжены с рисками. По ее словам, замороженные в Euroclear российские активы могут стать одним из элементов переговоров по урегулированию конфликта.