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В Euroclear заявили о рисках из-за конфискации замороженных активов России

Ведомости

Конфискация замороженных российских активов создаст серьезные риски для Euroclear и финансовой стабильности Европы, заявила в интервью Bloomberg исполнительный директор депозитария Валери Урбен.

«Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы конфискованы, а через несколько лет Россия приходит и требует вернуть их, в то время как эти активы уже отсутствуют. Если происходит конфискация активов, то и обязательства должны быть переданы», – сказала Урбен.

По ее словам, конфискация активов может подорвать доверие к существующей международной финансовой системе, нанести удар по роли евро как резервной валюты и спровоцировать появление у Euroclear конкурентов.

28 октября сообщалось, что Европейский союз одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов. Для этого Украине необходимо будет соблюдать демократическую политику ЕС.

Российские власти неоднократно заявляли, что считают возможную конфискацию активов воровством. В частности, в июне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что «хищение государственных активов при определенных условиях» может стать поводом для объявления войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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