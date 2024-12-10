В Euroclear заявили о рисках из-за конфискации замороженных активов России

«Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы конфискованы, а через несколько лет Россия приходит и требует вернуть их, в то время как эти активы уже отсутствуют. Если происходит конфискация активов, то и обязательства должны быть переданы», – сказала Урбен.