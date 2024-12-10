В Euroclear заявили о рисках из-за конфискации замороженных активов России
Конфискация замороженных российских активов создаст серьезные риски для Euroclear и финансовой стабильности Европы, заявила в интервью Bloomberg исполнительный директор депозитария Валери Урбен.
«Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы конфискованы, а через несколько лет Россия приходит и требует вернуть их, в то время как эти активы уже отсутствуют. Если происходит конфискация активов, то и обязательства должны быть переданы», – сказала Урбен.
По ее словам, конфискация активов может подорвать доверие к существующей международной финансовой системе, нанести удар по роли евро как резервной валюты и спровоцировать появление у Euroclear конкурентов.
28 октября сообщалось, что Европейский союз одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов. Для этого Украине необходимо будет соблюдать демократическую политику ЕС.
Российские власти неоднократно заявляли, что считают возможную конфискацию активов воровством. В частности, в июне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что «хищение государственных активов при определенных условиях» может стать поводом для объявления войны.