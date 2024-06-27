Медведев: изъятие активов России может стать поводом для войны
Изъятие российских активов может стать поводом для объявления войны, это можно квалифицировать как агрессию. Об этом на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Хищение государственных активов при определенных условиях вообще может быть квалифицировано как агрессия. И даже стать casus belli [повод для войны], так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону», – сказал он.
Медведев призвал всех ответственных членов международного сообщества «выступить против вопиющего нарушения международного права» в виде изъятия российских активов Западом.
20 апреля 2024 г. палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев 27 июня допустил, что конфискация российских активов может произойти после президентских выборов в США в ноябре 2024 г.