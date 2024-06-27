Минфин: конфискация российских активов может произойти после выборов в США
Конфискация российских активов станет вероятнее после президентских выборов в США в ноябре 2024 г., считает директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев.
«Если выиграет Трамп, потому что будет период, когда у Байдена будет власть и понятно, что он уходит. Поэтому поздней осенью, с моей точки зрения, будет критическое время, когда вероятность ее [конфискации] повысится», – сказал он (цитата по «Прайму»).
Кроме того, глава департамента допустил, что замороженные на Западе российские средства потеряны для страны надолго или навсегда. При этом Тимофеев отметил, что прямая конфискация средств будет большой стратегической ошибкой для Запада.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками на выборах являются действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. Основная часть находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.