Минфин: конфискация российских активов может произойти после выборов в США

«Если выиграет Трамп, потому что будет период, когда у Байдена будет власть и понятно, что он уходит. Поэтому поздней осенью, с моей точки зрения, будет критическое время, когда вероятность ее [конфискации] повысится», – сказал он (цитата по «Прайму»).