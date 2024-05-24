Москва ответила на закон США о конфискации российских активов

В случае необоснованного лишения России или ЦБ прав на имущество по решению государственного или судебного органа США правительство РФ и ЦБ вправе обратиться в суд с заявлением о компенсации ущерба, говорится в указе. В заявлении должна быть указана оценка ущерба. Суд проверяет обоснованность заявления и затем направляет в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями запрос о представлении перечня имущества США и связанных с ними иностранных лиц, которое может быть использовано для компенсации ущерба.