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Москва ответила на закон США о конфискации российских активов

Указ президента устанавливает порядок изъятия имущества любых лиц, связанных с США
Артем Кульша
Василий Милькин
Анастасия Ковалева
Президент Владимир Путин разрешил главе Банка России Эльвире Набиуллиной выбрать американские активы для компенсации средств, конфискуемых в США/ Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В целях защиты национальных интересов президент Владимир Путин 23 мая выпустил указ № 442 – документ устанавливает специальный порядок компенсации ущерба, причиненного России или ее Центробанку Соединенными Штатами.

В случае необоснованного лишения России или ЦБ прав на имущество по решению государственного или судебного органа США правительство РФ и ЦБ вправе обратиться в суд с заявлением о компенсации ущерба, говорится в указе. В заявлении должна быть указана оценка ущерба. Суд проверяет обоснованность заявления и затем направляет в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями запрос о представлении перечня имущества США и связанных с ними иностранных лиц, которое может быть использовано для компенсации ущерба.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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