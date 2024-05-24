Москва ответила на закон США о конфискации российских активов

Москва ответила на закон США о конфискации российских активовУказ президента устанавливает порядок изъятия имущества любых лиц, связанных с США
В целях защиты национальных интересов президент Владимир Путин 23 мая выпустил указ № 442 – документ устанавливает специальный порядок компенсации ущерба, причиненного России или ее Центробанку Соединенными Штатами.
В случае необоснованного лишения России или ЦБ прав на имущество по решению государственного или судебного органа США правительство РФ и ЦБ вправе обратиться в суд с заявлением о компенсации ущерба, говорится в указе. В заявлении должна быть указана оценка ущерба. Суд проверяет обоснованность заявления и затем направляет в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями запрос о представлении перечня имущества США и связанных с ними иностранных лиц, которое может быть использовано для компенсации ущерба.
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