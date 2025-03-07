Генпрокурор Англии предостерег министров от конфискации замороженных активов РФ
Генеральный прокурор Англии и Уэльса лорд Ричард Хермер предостерег министров от конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине, поскольку данный шаг может быть расценен как нарушение международного права. За свою позицию он подвергся критике со стороны нескольких членов британского правительства, передает The Times со ссылкой на источники.
Сообщается, что в кабинете министров сейчас идет активная дискуссия о возможности использования российских активов для восполнения «пробела», который образовался из-за приостановки американской военной помощи Украине. Такой вариант грозит не только юридическими проблемами, но и вызывает опасения по поводу репутации Лондона как международного финансового центра. Кроме того, есть риск, что конфискация российских активов отпугнет инвесторов из стран Ближнего Востока.
Союзники Хермера настаивают, что он не блокирует действия и работает с министрами, чтобы найти решение, которое позволит арестовать активы РФ, передает The Times.
Российские власти неоднократно называли изъятие заблокированных активов воровством и предупреждали о серьезных последствиях, в случае принятия такой меры. В частности, министр финансов Антон Силуанов говорил, что РФ будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов. Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен также не раз предупреждала, что изъятие российских заблокированных активов может вызвать незапланированные последствия, которые негативно скажутся на международной финансовой системе.