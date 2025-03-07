Генпрокурор Англии предостерег министров от конфискации замороженных активов РФ

Сообщается, что в кабинете министров сейчас идет активная дискуссия о возможности использования российских активов для восполнения «пробела», который образовался из-за приостановки американской военной помощи Украине. Такой вариант грозит не только юридическими проблемами, но и вызывает опасения по поводу репутации Лондона как международного финансового центра. Кроме того, есть риск, что конфискация российских активов отпугнет инвесторов из стран Ближнего Востока.