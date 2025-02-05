Euroclear переведет в марте 2 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины

В 2024 г. санкции и ответные меры России привели к расходам в размере 94 млн евро и потере 27 млн евро доходов от бизнеса, сообщает депозитарий. На конец декабря баланс Euroclear Bank составлял 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.