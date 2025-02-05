Euroclear переведет в марте 2 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины
Международный депозитарий Euroclear в марте планирует совершить второй платеж в Европейский фонд для Украины в размере около 2 млрд евро. Об этом сообщается на сайте компании.
В июне главы МИД стран Евросоюза (ЕС) согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. Первый перевод в размере около 1,55 млрд евро Euroclear провел в июле.
В целом по итогам прошлого года депозитарий получил 6,9 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов. Налоги с доходов составят 1,7 млрд евро.
В 2024 г. санкции и ответные меры России привели к расходам в размере 94 млн евро и потере 27 млн евро доходов от бизнеса, сообщает депозитарий. На конец декабря баланс Euroclear Bank составлял 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.
В конце прошлого года в интервью Bloomberg глава депозитария Валери Урбен предупредила, что полная конфискация активов РФ может подорвать доверие к существующей международной финансовой системе, нанести удар по роли евро как резервной валюты и спровоцировать появление у Euroclear конкурентов.
Российские власти неоднократно заявляли, что считают изъятие активов воровством. В январе «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации иностранных активов в ответ на недружественные действия других стран. Речь идет о подготовленном Минюстом законопроекте. Документ определяет порядок установления компенсации ущерба, причиненного стране или ее Центробанку другими странами.