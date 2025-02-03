Правкомиссия одобрила механизм конфискации иностранного имущества в России
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации иностранных активов в ответ на недружественные действия других стран в отношении России или Центрального банка, сообщили источники «Ведомостей».
Речь идет о подготовленном Минюстом законопроекте, который был внесен 20 января в повестку правкомиссии. Документ определяет порядок установления компенсации ущерба, причиненного стране или ее Центробанку другими странами.
Обеспечить внесение изменений в законодательство поручил президент РФ Владимир Путин. В мае 2024 г. он подписал указ, которым «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США» предписано принять меры по установлению порядка компенсации, который применяется в случае «необоснованного лишения российских правообладателей прав на имущество» (правительства и ЦБ).
После начала спецоперации РФ на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая принадлежащие ЦБ и российским предпринимателям средства. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права и обещали принять ответные меры.