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Правкомиссия одобрила механизм конфискации иностранного имущества в России

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации иностранных активов в ответ на недружественные действия других стран в отношении России или Центрального банка, сообщили источники «Ведомостей».

Речь идет о подготовленном Минюстом законопроекте, который был внесен 20 января в повестку правкомиссии. Документ определяет порядок установления компенсации ущерба, причиненного стране или ее Центробанку другими странами.

Обеспечить внесение изменений в законодательство поручил президент РФ Владимир Путин. В мае 2024 г. он подписал указ, которым «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США» предписано принять меры по установлению порядка компенсации, который применяется в случае «необоснованного лишения российских правообладателей прав на имущество» (правительства и ЦБ). 

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая принадлежащие ЦБ и российским предпринимателям средства. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права и обещали принять ответные меры. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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