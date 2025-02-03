Правкомиссия одобрила механизм конфискации иностранного имущества в России

Обеспечить внесение изменений в законодательство поручил президент РФ Владимир Путин. В мае 2024 г. он подписал указ, которым «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США» предписано принять меры по установлению порядка компенсации, который применяется в случае «необоснованного лишения российских правообладателей прав на имущество» (правительства и ЦБ).