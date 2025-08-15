Банк России повысил курсы доллара и евро с 16 августа

30 июля курс доллара резко вырос до 82,22 руб. Это был первый раз с конца апреля, когда стоимость этой валюты превышала 82 руб. С 1 августа регулятор вновь установил курс ниже 81 руб., а 6 августа цена доллара закрепилась на уровне 80,04 руб.