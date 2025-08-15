Банк России повысил курсы доллара и евро с 16 августа
Курс доллара с 16 августа повышен на 0,25 руб. до 80,02 руб. Курс евро в Банке России также увеличили на 0,65 руб. до 93,71 руб., сообщается на сайте регулятора.
Юань незначительно вырос на 0,2 руб., с 11,09 руб. до 11,11 руб. 14 августа ЦБ повышал курсы доллара и юаня. Евро в то же время падал в цене на 0,33 руб.
30 июля курс доллара резко вырос до 82,22 руб. Это был первый раз с конца апреля, когда стоимость этой валюты превышала 82 руб. С 1 августа регулятор вновь установил курс ниже 81 руб., а 6 августа цена доллара закрепилась на уровне 80,04 руб.
По данным «Ведомостей», предстоящий саммит РФ – США может привести к временной волатильности курса рубля. Например, в случае ослабления санкций российский рынок ощутит приток нерезидентов. Как следствие, рубль может укрепиться, но такой сценарий остается маловероятным.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Основной темой переговоров, по словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, остается урегулирование украинского кризиса, но главы государств также могут обсудить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.