ЦБ понизил курс евро до 93,56 рубля

Аналитики отмечали, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшие 15 августа на Аляске, могли бы вызвать временную волатильность рубля. Эксперты предполагали: в случае ослабления санкций и притока нерезидентов российская валюта могла бы укрепиться, но вероятность такого сценария невысока. Умеренный прогресс в диалоге же, по их мнению, напротив, не оказал бы существенного влияния на курс.