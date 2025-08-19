ЦБ понизил курс евро до 93,56 рубля

ЦБ понизил курс евро до 93,56 рубляКурс доллара упал незначительно – до 80,35 рубля
Официальный курс евро на 20 августа от Центрального Банка РФ составил 93,56 руб., что меньше на 0,53 руб. показателя 19 августа. Об этом говорится на сайте регулятора.
Курс доллара стал ниже на 0,08 руб. до 80,35 руб., юань прибавил 0,02 руб. и составил 11,17 руб.
Аналитики отмечали, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшие 15 августа на Аляске, могли бы вызвать временную волатильность рубля. Эксперты предполагали: в случае ослабления санкций и притока нерезидентов российская валюта могла бы укрепиться, но вероятность такого сценария невысока. Умеренный прогресс в диалоге же, по их мнению, напротив, не оказал бы существенного влияния на курс.
При этом, по словам директора аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилла Таченникова, как показала практика последних месяцев, чувствительность рубля к геополитическим событиям довольно низкая, поэтому существенных изменений курса даже в рамках негативного сценария не ожидалось.