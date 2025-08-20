Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Клиентская база «Т-технологий» превысила 51,8 млн пользователей

Ведомости

Группа «Т-технологии» сообщила о значительном росте клиентской базы экосистемы. По состоянию на июль 2025 г. общее количество клиентов достигло 51,8 млн человек, что на 16% больше показателей прошлого года.

Количество активных пользователей, ежемесячно пользующихся сервисами экосистемы, составило 33,5 млн человек с ростом 10% год к году. Оборот покупок клиентов за январь – июль показал увеличение на 18%, достигнув 5,6 трлн руб.

Президент компании Станислав Близнюк подчеркнул, что рост транзакционной активности обусловлен развитием финансовых и лайфстайл-сервисов экосистемы. Объем средств клиентов и активов под управлением продемонстрировал рекордный рост на 75%, превысив 5,9 трлн руб.

Полные финансовые результаты группы по МСФО за II квартал и первое полугодие 2025 г. будут опубликованы 21 августа.

Чистая прибыль группы по МСФО по итогам I квартала составила 33,5 млрд руб., продемонстрировав рост на 50% в годовом выражении.

Кредитный портфель на конец июля составил почти 3 трлн руб., прибавив 3,9% за месяц. Средства клиентов на счетах превысили 4 трлн руб., увеличившись на 90% г/г. Общий объем средств и активов под управлением достиг 5,9 трлн руб., что на 75% больше, чем годом ранее. Инвестиционный портфель компании приблизился к 1,8 трлн руб., показав рост на 48% г/г и на 3,6% за месяц.

Отдельно отмечается, что прибыль Т-банка по РСБУ за январь – июль составила 25,5 млрд руб.

Совет директоров «Т-технологий» 20 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по дивидендам за первое полугодие 2025 г. Группа не раз подтверждала планы выплачивать дивиденды на регулярной основе. Как правило, выплаты осуществляются по итогам квартала.

По итогам I квартала 2025 г. акционеры утвердили дивиденды в размере 33 руб. на акцию, направив на выплаты 8,9 млрд руб. Остальную часть чистой прибыли обещали капитализировать в рост бизнеса.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных