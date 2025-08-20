Клиентская база «Т-технологий» превысила 51,8 млн пользователей

Кредитный портфель на конец июля составил почти 3 трлн руб., прибавив 3,9% за месяц. Средства клиентов на счетах превысили 4 трлн руб., увеличившись на 90% г/г. Общий объем средств и активов под управлением достиг 5,9 трлн руб., что на 75% больше, чем годом ранее. Инвестиционный портфель компании приблизился к 1,8 трлн руб., показав рост на 48% г/г и на 3,6% за месяц.