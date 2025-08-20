Клиентская база «Т-технологий» превысила 51,8 млн пользователей
Группа «Т-технологии» сообщила о значительном росте клиентской базы экосистемы. По состоянию на июль 2025 г. общее количество клиентов достигло 51,8 млн человек, что на 16% больше показателей прошлого года.
Количество активных пользователей, ежемесячно пользующихся сервисами экосистемы, составило 33,5 млн человек с ростом 10% год к году. Оборот покупок клиентов за январь – июль показал увеличение на 18%, достигнув 5,6 трлн руб.
Президент компании Станислав Близнюк подчеркнул, что рост транзакционной активности обусловлен развитием финансовых и лайфстайл-сервисов экосистемы. Объем средств клиентов и активов под управлением продемонстрировал рекордный рост на 75%, превысив 5,9 трлн руб.
Полные финансовые результаты группы по МСФО за II квартал и первое полугодие 2025 г. будут опубликованы 21 августа.
Чистая прибыль группы по МСФО по итогам I квартала составила 33,5 млрд руб., продемонстрировав рост на 50% в годовом выражении.
Кредитный портфель на конец июля составил почти 3 трлн руб., прибавив 3,9% за месяц. Средства клиентов на счетах превысили 4 трлн руб., увеличившись на 90% г/г. Общий объем средств и активов под управлением достиг 5,9 трлн руб., что на 75% больше, чем годом ранее. Инвестиционный портфель компании приблизился к 1,8 трлн руб., показав рост на 48% г/г и на 3,6% за месяц.
Отдельно отмечается, что прибыль Т-банка по РСБУ за январь – июль составила 25,5 млрд руб.
Совет директоров «Т-технологий» 20 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по дивидендам за первое полугодие 2025 г. Группа не раз подтверждала планы выплачивать дивиденды на регулярной основе. Как правило, выплаты осуществляются по итогам квартала.
По итогам I квартала 2025 г. акционеры утвердили дивиденды в размере 33 руб. на акцию, направив на выплаты 8,9 млрд руб. Остальную часть чистой прибыли обещали капитализировать в рост бизнеса.