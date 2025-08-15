Совет директоров «Т-Технологий» обсудит дивиденды за полугодие 20 августа
Совет директоров МКПАО «Т-Технологии» (материнская компания Т-банка и «Т-Страхования») 20 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по дивидендам за первое полугодие 2025 г., следует из материалов компании.
Группа не раз подтверждала планы выплачивать дивиденды на регулярной основе. Как правило, выплаты осуществляются по итогам квартала.
По итогам I квартала 2025 г. акционеры утвердили дивиденды в размере 33 руб. на акцию, направив на выплаты 8,9 млрд руб. Остальную часть чистой прибыли обещали капитализировать в рост бизнеса.
