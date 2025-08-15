Совет директоров «Т-Технологий» обсудит дивиденды за полугодие 20 августа

11 августа сообщалось, что Т-банк начал устанавливать терминалы для оплаты биометрией. Сначала они появятся в розничных магазинах и предприятиях общепита Москвы, затем в других городах-миллионниках, а к концу года будут доступны по всей России. По словам представителя банка, такой способ оплаты становится все более популярным благодаря простоте и безопасности. Он отмечал, что биометрия является хорошей альтернативой Apple Pay и другим зарубежным сервисам, покинувшим российский платежный рынок в 2022 г.