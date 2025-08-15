Газета
Совет директоров «Т-Технологий» обсудит дивиденды за полугодие 20 августа

Ведомости

Совет директоров МКПАО «Т-Технологии» (материнская компания Т-банка и «Т-Страхования») 20 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по дивидендам за первое полугодие 2025 г., следует из материалов компании.

Группа не раз подтверждала планы выплачивать дивиденды на регулярной основе. Как правило, выплаты осуществляются по итогам квартала.

По итогам I квартала 2025 г. акционеры утвердили дивиденды в размере 33 руб. на акцию, направив на выплаты 8,9 млрд руб. Остальную часть чистой прибыли обещали капитализировать в рост бизнеса.

11 августа сообщалось, что Т-банк начал устанавливать терминалы для оплаты биометрией. Сначала они появятся в розничных магазинах и предприятиях общепита Москвы, затем в других городах-миллионниках, а к концу года будут доступны по всей России. По словам представителя банка, такой способ оплаты становится все более популярным благодаря простоте и безопасности. Он отмечал, что биометрия является хорошей альтернативой Apple Pay и другим зарубежным сервисам, покинувшим российский платежный рынок в 2022 г.

