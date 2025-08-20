ЦБ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг критически важные процессы

4 июня ЦБ также рекомендовал банкам усилить контроль за счетами дропперов и технических компаний, которые используются в схемах теневого бизнеса – от онлайн-казино и криптообменников до финансовых пирамид и наркоторговли. Среди мер – анализ переводов между корпоративными картами и картами физлиц, онлайн-мониторинг транзакций для выявления дропперов и проверка связей клиентов с компаниями, уличенными до этого в таких нарушениях.