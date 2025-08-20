ЦБ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг критически важные процессы
Банк России опубликовал информационное письмо, в котором советует кредитным организациям избегать передачи на аутсорсинг ряда ключевых функций. Документ подписан зампредом ЦБ Дмитрием Тулиным и размещен на сайте регулятора.
ЦБ указал, что не следует отдавать внешним подрядчикам утверждение стратегических документов, ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление отчетности в Банк России, проведение банковских операций, а также работу службы внутреннего аудита.
Регулятор также рекомендовал банкам четко распределять полномочия и ответственность органов управления и подразделений, чтобы исключить конфликты интересов. Решение о передаче критически важных процессов на аутсорсинг, согласно документу, должен принимать совет директоров. Кроме того, кредитным организациям предлагается ежегодно пересматривать условия договоров с третьими лицами.
4 июня ЦБ также рекомендовал банкам усилить контроль за счетами дропперов и технических компаний, которые используются в схемах теневого бизнеса – от онлайн-казино и криптообменников до финансовых пирамид и наркоторговли. Среди мер – анализ переводов между корпоративными картами и картами физлиц, онлайн-мониторинг транзакций для выявления дропперов и проверка связей клиентов с компаниями, уличенными до этого в таких нарушениях.