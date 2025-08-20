ЦБ понизил курс доллара до 80,1 рубля
Банк России установил на 21 августа официальный курс доллара на уровне 80,10 руб. Это на 0,24 руб. ниже предыдущего показателя. Об этом говорится на сайте регулятора.
Курс евро понижен на 0,08 руб. – до 93,47 руб. Курс юаня снижен на 0,03 руб. – до 11,14 руб.
15 августа стало известно, что правительство отменило нормативы обязательной репатриации и продажи валютной выручки российскими экспортерами. Постановление об этом 14 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Пояснялось, что решение связано с укреплением и стабилизацией рубля, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью. Федеральный чиновник отмечал, что сейчас необходимости в поддержке курса нет, так как рубль переукреплен.
До этого экспортеры из утвержденного правительством перечня обязаны были зачислять в уполномоченные банки не менее 40% валютной выручки и продавать на внутреннем рынке не менее 90% от этой суммы.