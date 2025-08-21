Казначейство сможет выполнять операции с цифровым рублем

Отмечается, что использовать цифровой рубль планируется в 2025 г. при исполнении федерального бюджета по перечню расходов, определяемому правительством РФ (по согласованию с Банком России). Применение валюты также ожидается с 1 января 2026 г. при перечислении поступлений в бюджеты системы России и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям в цифровых рублях. Кроме того, с июля 2027 г. изменения охватят операции со средствами всех бюджетов системы РФ.