Казначейство сможет выполнять операции с цифровым рублем
Федеральное казначейство наделят полномочиями открывать счет на платформе цифрового рубля и представлять в Банк России распоряжения о переводе этой валюты. Соответствующий проект постановления разработал Минфин, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что использовать цифровой рубль планируется в 2025 г. при исполнении федерального бюджета по перечню расходов, определяемому правительством РФ (по согласованию с Банком России). Применение валюты также ожидается с 1 января 2026 г. при перечислении поступлений в бюджеты системы России и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям в цифровых рублях. Кроме того, с июля 2027 г. изменения охватят операции со средствами всех бюджетов системы РФ.
15 августа Кремль опубликовал перечень поручений президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 г. В частности, ЦБ должен обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля и докладывать о реализации этапов перехода каждые полгода.