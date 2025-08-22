ЦБ отметил первый в этом году рост объемов валютных депозитов юрлиц
В июне зафиксировали первый в этом году рост объемов валютных депозитов юридических лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России.
На 1 июля объем составил 6,84 трлн руб. против 6,77 трлн руб. на 1 июня. Доллар и юань в первых числах июля стоили дешевле, чем в первых числах июня, – 78,53 руб. и 10,93 руб. против 79,13 руб. и 10,95 руб. соответственно.
«Таким образом, рост валютных депозитов юрлиц был вызван не изменением курса рубля, а реальным притоком валюты», – указывается в материале.
С начала года объем валютных депозитов юрлиц снижался, упав более чем на 20% на 2 трлн руб. Рубль показывал значительное укрепление в первой половине года, а курс доллара снижался с максимума до минимальных значений, указывает управляющий партнер Veta Илья Жарский. Среди факторов укрепления рубля: низкий спрос на валюту как со стороны юрлиц и физлиц, а также высокая рублевая доходность финансовых инструментов из-за высокой ключевой ставки.
С другой стороны, рост депозитов юрлиц, вопреки ослаблению доллара и юаня, на первый взгляд выглядит нелогично, поскольку при снижении курса выгоднее покупать валюту, а не держать ее на депозите. Об этом изданию заявил начальник аналитического отдела «Риком-траста» Олег Абелев. По его словам, основные причины заключаются в репатриации средств.
Компании могли воспользоваться высокими курсами в июне для продажи валютной выручки, добавил он: «И потом часть образовавшихся рублевых средств разместить на коротких юаневых депозитах в конце месяца». «Коммерсантъ» указывает, что вряд ли июньский рост средств на валютных депозитах юрлиц станет устойчивым трендом.
«Ведомости» писали в июне, что потенциал роста вкладов за счет средств богатых россиян исчерпан. Их доля в общей сумме средств населения за два года выросла на 4,3 п. п. до 17%, а объем к началу апреля достиг почти 9,8 трлн руб.
Вместе с тем, категория вкладчиков с суммами от 3 млн до 10 млн руб., как и категория со вкладами от 10 млн руб., самая малочисленная по количеству. Суммарно на них приходится всего 1% всех вкладчиков, но они держат почти половину (47,9%) всех средств населения в банках – 27,5 трлн руб.