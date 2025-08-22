ЦБ отметил первый в этом году рост объемов валютных депозитов юрлиц

Вместе с тем, категория вкладчиков с суммами от 3 млн до 10 млн руб., как и категория со вкладами от 10 млн руб., самая малочисленная по количеству. Суммарно на них приходится всего 1% всех вкладчиков, но они держат почти половину (47,9%) всех средств населения в банках – 27,5 трлн руб.