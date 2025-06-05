Потенциал роста вкладов за счет средств богатых россиян исчерпан

Потенциал роста вкладов за счет средств богатых россиян исчерпанПо мере снижения ставок они будут перекладывать деньги в недвижимость и фондовый рынок
Важным фактором роста средств населения в банках в последние пару лет был приток средств состоятельных вкладчиков, говорится в новом обзоре рейтингового агентства НКР: наибольший рост за 24 месяца, завершившихся 31 марта 2025 г., показали вклады от 3 млн до 10 млн руб. Их доля в общей сумме средств населения за два года выросла на 4,3 п. п. до 17%, а объем к началу апреля достиг почти 9,8 трлн руб. Из-за этого средний размер вклада увеличился более чем на треть – за два года он прибавил 37% до 413 000 руб.
Всего граждане на 1 апреля держали в банках 57,9 трлн руб.: год к году депозитный портфель прибавил 23%, но квартальный рост замедлился – до 0,6% с 5% за тот же период годом ранее.
Категория вкладчиков с суммами от 3 млн до 10 млн руб., как и категория со вкладами от 10 млн руб., самая малочисленная по количеству, следует из статистики АСВ. Суммарно на них приходится всего 1% всех вкладчиков (абсолютные значения АСВ не раскрывает). С другой стороны, этот 1% держит почти половину (47,9%) всех средств населения в банках – 27,5 трлн руб. Самая многочисленная категория вкладчиков (95,2%) имеет вклады до 1 млн руб., на них приходится 24,5% всех средств.
Потенциал исчерпан
По мнению аналитиков НКР, потенциал роста средств состоятельных граждан в банках исчерпан: по мере снижения ставок часть средств будет перетекать из крупных вкладов обратно в недвижимость и в инструменты фондового рынка. В перспективе средства со вкладов могут быть направлены на крупные покупки или инвестиции, в том числе на рынок недвижимости, согласен представитель ВТБ. Но этот отложенный спрос может реализоваться только в случае последовательного снижения ключевой ставки.
В Сбербанке не удивлены тем, что рынок растет за счет вкладов состоятельных граждан. Аномалия, по словам главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, в том, что с 2022 г. россияне с высокими доходами вложили во вклады почти 100% капитала, а в норме должно быть три четверти. Но это неудивительно в ситуации, когда вклад – понятный и консервативный инструмент – показывает, как сейчас, доходность лучше, чем любые альтернативные инвестиции, говорит экономист.
Еще одна аномалия, по словам Матовникова, заключается в том, что деньги в банки несли и граждане с доходами до 100 000 руб. И эти накопленные средства со временем, при снижении ключевой ставки, пойдут на потребление – по оценкам Сбербанка, здесь отток со вкладов может составить 1 трлн руб.
Деньги вкладчиков с другими категориями доходов пойдут в ипотеку, недвижимость и на фондовый рынок. Таким образом, по оценкам «Сбера», может перераспределиться еще 4 трлн руб. Но эти оттоки не означают падения объема вкладов в банковской системе, они накладываются на высокие сбережения и будут проявляться в некотором замедлении роста вкладов при ощутимом эффекте на смежных рынках.
Ниже 18%
По прогнозам НКР, в этом году средства граждан на счетах вырастут на 15–20% против 28% по итогам 2024 г. и могут достичь 65 трлн руб. Такой же прогноз у «Абсолют банка». У ВТБ оценка 20%, у ПСБ – 23%.
Наиболее пессимистичный прогноз у Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, аналитики которого ждут роста средств на счетах населения за 2025 г. на 10–13%. На более сдержанную по сравнению с 2024 г. динамику повлияют замедление темпа роста зарплат и снижение ставок по депозитам, говорится в комментарии экспертов центра. Рост средств на депозитах преимущественно будет связан с начислением процентов, в то время как пополнения сократятся.
Заметную поддержку рынку окажет выплата процентов по вкладам, открытым под ставки 20% и выше, пишут аналитики НКР: основной объем таких выплат как раз приходится на 2025 г. Процентные доходы населения по депозитам могут достичь рекордных 9 трлн руб., оценивали ранее в ВТБ.
Акциям хватит и малого
За последние 12–24 месяца особенно большой приток был именно на вклады: вкладчики – как состоятельные, так и среднего уровня – могли откладывать какие-то более крупные покупки (например, недвижимость или машины), от этого средства на депозитах существенно увеличились, рассуждает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Андрей Петров. Даже величины в 5–10% от объема средств крупных вкладчиков (500 млрд – 1 трлн руб.) будет более чем достаточно, чтобы переоценить российский рынок акций существенно выше, говорит эксперт. Если говорим о всех средствах, которые есть на счетах у граждан (57,9 трлн руб. на 1 апреля. – «Ведомости»), то этих же 5–10% от всех сбережений на депозитах будет достаточно, чтобы рынок торговался на 100% выше текущих значений, считает Петров. В пример он приводит ситуацию, когда объем нетто-взносов на брокерские счета физических лиц за 2023 г. составил 1,25 трлн руб. – в тот же год на эффекте низкой базы индекс Мосбиржи показал динамику роста около 50%.
На 0,09% вырос в среду индекс Мосбиржи
Лидерами роста стали бумаги ММК (+2,42%), «Алросы» (+2,29%), «Астры» (+2,27%), «Россетей» (+2,17%) и «Полюса» (+1,55%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции «Ростелекома» и «Сургутнефтегаза» (-2,13 и -1,9% соответственно), бумаги «Роснефти» (-1,76%), «Аэрофлота» (-1,7%) и «Мосэнерго» (-1,64%).
Курс юаня на Московской бирже увеличился на 0,95% (+10 коп.) до 11 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,5 руб. (-35 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 89,3 руб. (-61 коп.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent в среду снизилась на 0,3% до $64,7/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1% до $62,6/барр.
Индекс Мосбиржи в среду демонстрировал положительную динамику в ожидании смягчения монетарной политики, считает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. На валютном и сырьевом рынках пока без изменений – рубль удерживает валюты у многомесячных минимумов, а нефть Brent курсирует вокруг $65/барр., констатировал он.
На мировых рынках в среду было умеренно позитивно – инвесторы ждут разговора лидеров США и Китая в ближайшие дни, рассказывает Шепелев. Майский индекс деловой активности PMI в секторе услуг еврозоны оказался лучше прогнозов – 49,7 пункта, но немного не дотянул до области роста (выше 50). Аналогичный индекс в США вышел заметно лучше прогнозных 52,3 пункта – 53,7.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 5 июня – 2800–2900 пунктов, по курсу юаня – 10,9–11,1 руб., по курсу доллара – 78–81 руб. Спрос на иностранные деньги остается слабым, но дальнейшего укрепления рубля в БКС не ждут. ЕЦБ на заседании в четверг может снизить базовые процентные ставки на 250 б. п., ключевая ставка тогда составит 2,15% годовых, допускает Шепелев. В КНР в этот день выйдет майский индекс деловой активности PMI в секторе услуг от Caixin.
Большая часть средств населения в банках – это среднесрочные и краткосрочные вклады, говорит заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. И только проценты по ним, по оценкам инвесткомпании, могут составлять порядка 3–5 трлн руб. в ближайшее время. Если учесть, что общие активы физических лиц на брокерских счетах примерно составляют 10 трлн руб., можно предположить, что, даже если та часть денег, которую клиенты получат в виде процентов, будет инвестирована на фондовый рынок, это позволит привлечь достаточно крупный капитал, который может измеряться сотнями миллиардов рублей, оценивает Леснов.
Переток может быть, но небольшой, считает директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич. Во-первых, сейчас большинство клиентов зафиксировали текущие условия на срок 6–12 месяцев, поэтому эти деньги останутся в банковской системе на этот период. Кроме того, в 2024 г. было много размещений облигаций у эмитентов с высокими рейтингами, которые предлагали высокий купонный доход по своим ценным бумагам, – многие клиенты уже воспользовались этой возможностью, говорит он.
Приток в недвижимость
Активизация спроса на недвижимость возможна при снижении ставок по рыночной ипотеке до 10–12%, что, по прогнозам ПСБ, произойдет не ранее конца 2026 г. – начала 2027 г., говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков Дмитрий Грицкевич. До конца лета в девелопере «Мангазея» ожидают перетока со средних и крупных вкладов в объеме не более 2–3%, так как сезонный спад на рынке недвижимости замедлит этот процесс, отмечает директор по продажам компании Федор Ушаков. Даже если ключевая ставка на ближайшем заседании снизится на 100–200 б. п., многие займут наблюдательную позицию на предмет того, что будет дальше, или предпочтут получить последнюю выгоду по вкладам под высокие проценты, считает он.
Можно предположить, что недвижимость станет основным активом для тех вкладчиков, размер депозитов которых составляет от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей, пишут аналитики Газпромбанка. Тем гражданам, у кого на вкладах лежит 1–1,5 млн руб., трудно будет позволить себе приобрести жилье даже с учетом обмена квартиры на большую по площади. А те, у кого есть крупные сбережения, скорее всего, уже решили квартирный вопрос и будут рассматривать альтернативные инструменты для инвестирования, поясняют эксперты. Таким образом, по их оценкам, в сектор недвижимости придет около 20–30% прироста средств на депозитах за период высокой ключевой ставки.
Клиенты-инвесторы, которые держат на счетах от 3 млн до 10 млн руб., обычно первыми реагируют на изменения в банковских ставках, отмечает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов, как только банки начинают снижать проценты, эти инвесторы начинают переводить свои средства на другие, более выгодные направления – чаще всего в недвижимость. Уже заметна растущая активность клиентов данного сегмента: они переводят средства с вкладов в покупку жилой или коммерческой недвижимости для сдачи в аренду или в инвестиции в новостройки. Число таких операций увеличивается, но пока их объемы далеко не массовые, отмечает Ахмедзянов.
Владельцы крупных капиталов, напротив, традиционно диверсифицируют свои активы и, как показывают последние кварталы, продолжают вкладываться в недвижимость параллельно с хранением средств на депозитах, добавляет заместитель генерального директора de-luxe курорта «Лучи» Ольга Нарт, это подтверждает устойчивость спроса в премиальном сегменте.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Волкова