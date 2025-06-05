Потенциал роста вкладов за счет средств богатых россиян исчерпан

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 4 июня, увеличился на 0,09% до 2836,64 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,54% до 1138,31 пункта.

Лидерами роста стали бумаги ММК (+2,42%), «Алросы» (+2,29%), «Астры» (+2,27%), «Россетей» (+2,17%) и «Полюса» (+1,55%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции «Ростелекома» и «Сургутнефтегаза» (-2,13 и -1,9% соответственно), бумаги «Роснефти» (-1,76%), «Аэрофлота» (-1,7%) и «Мосэнерго» (-1,64%).

Курс юаня на Московской бирже увеличился на 0,95% (+10 коп.) до 11 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,5 руб. (-35 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 89,3 руб. (-61 коп.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent в среду снизилась на 0,3% до $64,7/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1% до $62,6/барр.

Индекс Мосбиржи в среду демонстрировал положительную динамику в ожидании смягчения монетарной политики, считает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. На валютном и сырьевом рынках пока без изменений – рубль удерживает валюты у многомесячных минимумов, а нефть Brent курсирует вокруг $65/барр., констатировал он.

На мировых рынках в среду было умеренно позитивно – инвесторы ждут разговора лидеров США и Китая в ближайшие дни, рассказывает Шепелев. Майский индекс деловой активности PMI в секторе услуг еврозоны оказался лучше прогнозов – 49,7 пункта, но немного не дотянул до области роста (выше 50). Аналогичный индекс в США вышел заметно лучше прогнозных 52,3 пункта – 53,7.

Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 5 июня – 2800–2900 пунктов, по курсу юаня – 10,9–11,1 руб., по курсу доллара – 78–81 руб. Спрос на иностранные деньги остается слабым, но дальнейшего укрепления рубля в БКС не ждут. ЕЦБ на заседании в четверг может снизить базовые процентные ставки на 250 б. п., ключевая ставка тогда составит 2,15% годовых, допускает Шепелев. В КНР в этот день выйдет майский индекс деловой активности PMI в секторе услуг от Caixin.