«Сбер» завершил выплату дивидендов за прошлый год
«Сбер» завершил выплату дивидендов за 2024 г., направив акционерам 786,9 млрд руб. На одну обыкновенную и привилегированную акцию пришлось по 34,84 руб., сообщили в пресс-службе банка.
Согласно дивидендной политике, на выплаты было направлено 50% от чистой прибыли. Из них 393,46 млрд руб. получил государственный акционер, еще столько же распределено между более чем 2 млн физических и юридических лиц.
По данным опросов, около 32% инвесторов планируют реинвестировать полученные средства в акции «Сбера». Бумаги банка сохраняют лидирующее место в так называемом «народном портфеле»: в июле их доля у частных инвесторов выросла до 38,4%, из которых 31,3% составляют обыкновенные акции, а 7,1% – привилегированные.
«Ведомости» писали, что это третий год подряд, по итогам которого банк заплатит рекордную сумму дивидендов. За 2023 г. «Сбер» выплатил 33,3 руб. на акцию, за 2022 г. – 25 руб. По итогам 2021 г. банк прибыль не распределял.
В 2024 г. чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла на 4,8% и составила 1,58 трлн руб., по РСБУ – на 5% до 1,55 трлн руб. Показатель Н20.0 по итогам 2024 г. составил 13,3%.