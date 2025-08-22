«Сбер» завершил выплату дивидендов за прошлый год

«Ведомости» писали, что это третий год подряд, по итогам которого банк заплатит рекордную сумму дивидендов. За 2023 г. «Сбер» выплатил 33,3 руб. на акцию, за 2022 г. – 25 руб. По итогам 2021 г. банк прибыль не распределял.