Сбербанк третий год подряд выплатит акционерам рекордные дивиденды

Акционеры Сбербанка на годовом собрании 30 июня утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 34,84 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов банк направит рекордную сумму – 786,9 млрд руб., это 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 18 июля 2025 г.