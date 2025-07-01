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Сбербанк третий год подряд выплатит акционерам рекордные дивиденды

Половина уйдет в госбюджет – у правительства 50% плюс 1 акция банка
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акционеры Сбербанка на годовом собрании 30 июня утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 34,84 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов банк направит рекордную сумму – 786,9 млрд руб., это 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 18 июля 2025 г.

Это третий год подряд, по итогам которого банк заплатит рекордную сумму дивидендов. За 2023 г. «Сбер» выплатил 33,3 руб. на акцию, за 2022 г. – 25 руб. По итогам 2021 г. банк прибыль не распределял.

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