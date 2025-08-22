ЦБ повысил официальный курс доллара до 80,75 рубля
Банк России установил на 23 августа официальный курс доллара на уровне 80,75 руб., что на 0,49 руб. выше показателя предыдущего дня. Данные опубликованы на сайте регулятора.
Курс евро повышен на 0,12 руб. – до 93,63 руб. Курс юаня прибавил всего 0,04 руб., достигнув 11,20 руб.
22 августа ЦБ сообщил о первом в этом году росте валютных депозитов юридических лиц. На 1 июля их объем составил 6,84 трлн руб. против 6,77 трлн руб. месяцем раньше. При этом курсы доллара и юаня в начале июля были ниже, чем в июне (78,53 руб. и 10,93 руб. против 79,13 руб. и 10,95 руб. соответственно).
Отмечалось, что рост валютных депозитов юрлиц был вызван не изменением курса рубля, а реальным притоком валюты.
С начала года объем валютных депозитов юрлиц снизился более чем на 20% – почти на 2 трлн руб. По словам экспертов, укреплению рубля способствовали низкий спрос на валюту со стороны бизнеса и населения, а также высокая доходность рублевых инструментов на фоне ключевой ставки.