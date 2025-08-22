ЦБ повысил официальный курс доллара до 80,75 рубля

22 августа ЦБ сообщил о первом в этом году росте валютных депозитов юридических лиц. На 1 июля их объем составил 6,84 трлн руб. против 6,77 трлн руб. месяцем раньше. При этом курсы доллара и юаня в начале июля были ниже, чем в июне (78,53 руб. и 10,93 руб. против 79,13 руб. и 10,95 руб. соответственно).