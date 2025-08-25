ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада «Сравни.ру»

14 августа сообщалось, что ФАС оштрафовала Т-банк за ненадлежащую рекламу банковской карты. В радиоролике утверждалось, что переводы возможны без ограничений, но не упоминались лимит на перечисления до 20 000 руб. и комиссия в 1,5%. Ведомство сочло, что пользователи не получили достаточной информации для осознанного выбора услуги.