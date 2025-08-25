ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада «Сравни.ру»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада маркетплейса «Сравни.ру». Об этом сообщили в официальном канале ведомства.
По данным ФАС, в ролике указывалась привлекательная ставка 30% годовых, однако существенная информация об условиях размещалась мелким шрифтом и показывалась слишком короткое время. В антимонопольной службе сочли, что это могло ввести потребителей в заблуждение.
Поэтому ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о рекламе, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. «Сравни.ру» грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.
14 августа сообщалось, что ФАС оштрафовала Т-банк за ненадлежащую рекламу банковской карты. В радиоролике утверждалось, что переводы возможны без ограничений, но не упоминались лимит на перечисления до 20 000 руб. и комиссия в 1,5%. Ведомство сочло, что пользователи не получили достаточной информации для осознанного выбора услуги.