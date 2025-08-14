ФАС оштрафовала Т-банк за ненадлежащую рекламу карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила Т-банку штраф за ненадлежащую рекламу карты. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В радиорекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о переводах без ограничений. При этом в ней отсутствовала часть значительных данных о лимите перечислений в другие банки до 20 000 руб. и комиссии за совершение таких операций в 1,5%. Таким образом пользователи не могли получить сведения об услуге, необходимые для осознанного выбора.
ФАС возбудила дело в отношении финансовой организации, признала рекламу банка ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения.
15 июля ФАС оштрафовала Совкомбанк и Т-банк суммарно на 1 млн руб. из-за нарушений в рекламе. По данным ведомства, Совкомбанк крупным шрифтом выделил привлекательную для клиентов информацию о вкладе по ставке до 26,6% годовых, а остальные условия указал трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Т-банк распространял в видеоформате рекламу о вкладе c доходностью в 24% годовых, но на протяжении непродолжительного времени мелким шрифтом транслировал другие сведения, влияющие на сумму доходов.
Служба посчитала, что эти действия вводили потребителей в заблуждение относительно условий получения финансовых услуг, и возбудила дела о нарушении рекламного законодательства, признав рекламу банков ненадлежащей.