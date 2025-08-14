ФАС оштрафовала Т-банк за ненадлежащую рекламу карты

15 июля ФАС оштрафовала Совкомбанк и Т-банк суммарно на 1 млн руб. из-за нарушений в рекламе. По данным ведомства, Совкомбанк крупным шрифтом выделил привлекательную для клиентов информацию о вкладе по ставке до 26,6% годовых, а остальные условия указал трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Т-банк распространял в видеоформате рекламу о вкладе c доходностью в 24% годовых, но на протяжении непродолжительного времени мелким шрифтом транслировал другие сведения, влияющие на сумму доходов.