ЦБ РФ разработает механизм ограничения бонусов менеджменту банков

Сотрудники будут получать вознаграждение в форме акций компании или финансовых инструментов, доходность которых привязана к стоимости ценных бумаг. Сейчас система мотивации руководителей компаний с госучастием основана на достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ), поясняли в Минфине.