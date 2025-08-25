Газета
Главная / Финансы /

ЦБ РФ разработает механизм ограничения бонусов менеджменту банков

Предполагается также сlawback – возврат уже выплаченных вознаграждений
Ведомости

Банк России готовит меры по ограничению бонусов руководству кредитных организаций в случае ухудшения их финансового положения. Об этом говорится в материалах регулятора, опубликованных на сайте.

«Мы разрабатываем дополнительные механизмы, чтобы повысить заинтересованность менеджмента в поддержании финансовой устойчивости банков», – отмечается в документе.

Согласно планам, во втором полугодии 2025 г. ЦБ РФ представит концепцию ограничений на выплаты премий и бонусов топ-менеджменту при снижении финансовой устойчивости кредитных организаций. Кроме того, регулятор рассматривает возможность внедрения механизма clawback – возврата уже выплаченных вознаграждений.

Отдельно в докладе указывается, что в условиях санкций Банк России временно обнулил надбавки по капиталу, однако сохранил действующие ограничения на дивиденды и бонусы в случае несоблюдения нормативов.

В июле «Ведомости» писали, что Минфин предложил ввести программы долгосрочной мотивации (ПДМ) сотрудников для госкомпаний, которые уже являются публичными или планируют разместить акции на бирже.

Сотрудники будут получать вознаграждение в форме акций компании или финансовых инструментов, доходность которых привязана к стоимости ценных бумаг. Сейчас система мотивации руководителей компаний с госучастием основана на достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ), поясняли в Минфине.

