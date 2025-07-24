Минфин предложил поощрять топ-менеджмент готовящихся к IPO госкомпаний

Минфин предложил поощрять топ-менеджмент готовящихся к IPO госкомпанийЭто должно стимулировать рост капитализации новых эмитентов и всего рынка
Финансовые власти страны активно работают над тем, чтобы исполнить к 2030 г. поручение президента и удвоить капитализацию российского рынка. Минфин предложил ввести программы долгосрочной мотивации (ПДМ) сотрудников для госкомпаний, которые уже являются публичными или планируют разместить акции на бирже. Проект постановления правительства 23 июля опубликован на портале правовых актов.
Сотрудники будут получать вознаграждение в форме акций компании или финансовых инструментов, доходность которых привязана к стоимости ценных бумаг. Сейчас система мотивации руководителей компаний с госучастием основана на достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ), поясняют в Минфине.
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