Минфин предложил поощрять топ-менеджмент готовящихся к IPO госкомпаний

Финансовые власти страны активно работают над тем, чтобы исполнить к 2030 г. поручение президента и удвоить капитализацию российского рынка. Минфин предложил ввести программы долгосрочной мотивации (ПДМ) сотрудников для госкомпаний, которые уже являются публичными или планируют разместить акции на бирже. Проект постановления правительства 23 июля опубликован на портале правовых актов.