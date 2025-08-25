Средний размер кредита на покупку жилья в новостройках снизился на 5%
В июле средний размер кредита на покупку жилья в новостройках снизился на 5% до 6,1 млн руб. Это следует из обзора ипотечного рынка от Frank RG.
Средний чек на готовые квартиры в прошлом месяце снизился на 3% до 3,3 млн руб. Доля новостроек в структуре выдачи ипотеки увеличилась на 1 п. п. до 39%, доля готовых квартир сохранилась на уровне 32% относительно июня.
Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки вырос на 13% до 199,5 млрд руб.
«Ведомости» в начале августа писали, что ипотека продолжает восстанавливаться шестой месяц подряд. В прошлом месяце банки выдали 72 200 кредитов на 353,6 млрд руб., что больше июня на 16,2% по количеству и на 15,3% по объему.
Как отмечала старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова, поддерживать месячный рост ипотеки в июле могли госпрограммы, в том числе расширение с 1 апреля 2025 г. условий по семейной ипотеке, которые теперь позволяют оформить льготный кредит на вторичном рынке недвижимости. Годовой рост она связывает с низкой базой прошлого года, когда в июне 2024 г. был ажиотажный спрос перед окончанием массовой льготной ипотеки под 8% и пересмотром условий семейной.