Средний размер кредита на покупку жилья в новостройках снизился на 5%

Как отмечала старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова, поддерживать месячный рост ипотеки в июле могли госпрограммы, в том числе расширение с 1 апреля 2025 г. условий по семейной ипотеке, которые теперь позволяют оформить льготный кредит на вторичном рынке недвижимости. Годовой рост она связывает с низкой базой прошлого года, когда в июне 2024 г. был ажиотажный спрос перед окончанием массовой льготной ипотеки под 8% и пересмотром условий семейной.