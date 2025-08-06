Выдачи ипотеки растут шестой месяц подряд

Единственным сегментом, показавшим снижение в июле, стали POS-кредиты (на местах). Выдачи по количеству сократились за месяц на 6,9% до 575 200 штук, по объему – на 5,6% до 22,6 млрд руб. В то же время средний чек кредита в точке продаж вырос относительно июня на 1,4% до 39 300 руб. В годовой динамике сегмент отстает от значений июля 2024 г. на 56% по количеству и на 46,9% по объему.