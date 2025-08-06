Выдачи ипотеки растут шестой месяц подряд

Выдачи ипотеки растут шестой месяц подрядВ июле росли все сегменты, кроме POS-кредитов
Ипотека продолжает восстанавливаться шестой месяц подряд: в июле банки выдали 72 200 кредитов на 353,6 млрд руб., это больше июня на 16,2% по количеству и на 15,3% по объему, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. Объем выданной ипотеки впервые за последние 12 месяцев оказался выше аналогичного показателя год назад – на 0,9%, по количеству показатель ниже на 7,5%.
Средний чек одного ипотечного кредита второй месяц снижается – на 0,8% до 4,9 млн руб.
Всего за семь месяцев этого года банки выдали 372 200 ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб., что меньше на 50% и на 42,9%, чем в 2024 г. соответственно.
Рост выдач начался в феврале 2025 г., когда общая сумма жилищных кредитов резко увеличилась на 80% после спада на 57% в январе – с тех пор темпы прироста замедлились, но все равно от месяца к месяцу динамика положительная.
Поддерживать месячный рост ипотеки в июле могли госпрограммы, в том числе расширение с 1 апреля 2025 г. условий по семейной ипотеке, которые теперь позволяют оформить льготный кредит на вторичном рынке недвижимости, говорит старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. Годовой рост она связывает с низкой базой прошлого года, когда в июне 2024 г. был ажиотажный спрос перед окончанием массовой льготной ипотеки под 8% и пересмотром условий семейной.
Всего в июле банки выдали гражданам кредитов на 878,3 млрд руб., что выше июня на 18,2%, но ниже прошлогоднего значения на 29,5%. За семь месяцев россияне оформили кредитов на 4,5 трлн руб., это на 49% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.
Кредитов наличными в июне банки выдали почти 1,86 млн штук на 344,7 млрд руб. – сегмент вырос за месяц на 14,1% и на 23,2% соответственно. Средний чек одного кредита растет второй месяц подряд и в июле увеличился относительно июня на 8% до 185 400 руб. В соотношении к июлю 2024 г. выдачи отстают на 44% по количеству и по объему.
По итогам семи месяцев 2025 г. граждане взяли более 11 млн нецелевых кредитов на более 1,77 млрд руб., что ниже прошлогодних данных на 49,31% и на 55,7% соответственно.
Рынок автокредитов растет пятый месяц подряд: в июле банки выдали 111 600 ссуд на 157,3 млрд руб., что больше на 11,8% и 18,6% относительно июня соответственно. Средний чек также увеличивается пятый месяц подряд – в июне он составил 1,41 млн руб., прибавив за месяц 6,1%. Но в сравнении с июлем 2024 г. сегмент просел на 31,4% по количеству и на 34,2% по объему.
За январь – июль банки выдали 617 500 автокредитов на 791,9 млрд руб., что меньше показателей за аналогичный период год назад на 37,9% и на 44,3% соответственно.
Единственным сегментом, показавшим снижение в июле, стали POS-кредиты (на местах). Выдачи по количеству сократились за месяц на 6,9% до 575 200 штук, по объему – на 5,6% до 22,6 млрд руб. В то же время средний чек кредита в точке продаж вырос относительно июня на 1,4% до 39 300 руб. В годовой динамике сегмент отстает от значений июля 2024 г. на 56% по количеству и на 46,9% по объему.
За семь месяцев года банки выдали более 4,22 млн POS-кредитов на 152,2 млрд руб., что ниже на 53,04% по количеству и на 44,1% по объему, чем за аналогичный период год назад.