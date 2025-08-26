ЦБ обязал банки раскрывать причины блокировки карт
Банк России обязал кредитные организации раскрывать причины блокировки карт и приостановки операций по счету, поскольку клиенты должны знать, на каком основании это произошло и что делать для восстановления обслуживания. Об этом говорится в информационном письме регулятора.
В документе ЦБ подчеркивает, что кредитные организации обязаны предоставлять клиентам полную информацию о том, на основании какого федерального закона и какой его нормы было принято решение. Банкам следует четко различать требования Закона 161-ФЗ «о национальной платежной системе», который направлен на борьбу с мошенничеством, и Закона 115-ФЗ «о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении.
Регулятор также отметил важность того, чтобы банки информировали клиентов о необходимых действиях для защиты их прав и снятия ограничений. Сейчас ЦБ фиксирует случаи, когда банки, ссылаясь на оба закона одновременно, не имеют достаточных оснований для введения двойных ограничений. В Центробанке пояснили, что такая практика неприемлема, и банкам следует ее избегать.
Банк России будет отслеживать, как кредитные организации исполняют данную рекомендацию.
19 июня «Ведомости» писали, что профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» обратился в правительство из-за усиления финансового контроля, которое, как сетуют они, приводит к блокировке карт, счетов и переводов. По данным агентства мониторинга СМИ и соцсетей «Прессиндекс», которые приводит профсоюз, с мая 2024 г. по май 2025 г. в открытых источниках было зафиксировано около 29 500 жалоб на блокировки. Там же утверждается, что «такие инциденты» сейчас трудно регулировать.