ЦБ обязал банки раскрывать причины блокировки карт

19 июня «Ведомости» писали, что профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» обратился в правительство из-за усиления финансового контроля, которое, как сетуют они, приводит к блокировке карт, счетов и переводов. По данным агентства мониторинга СМИ и соцсетей «Прессиндекс», которые приводит профсоюз, с мая 2024 г. по май 2025 г. в открытых источниках было зафиксировано около 29 500 жалоб на блокировки. Там же утверждается, что «такие инциденты» сейчас трудно регулировать.