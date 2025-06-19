Правительству пожаловались на блокировки счетов и карт

По данным агентства мониторинга СМИ и соцсетей «Прессиндекс», которые приводит профсоюз, с мая 2024 г. по май 2025 г. в открытых источниках было зафиксировано около 29 500 жалоб на блокировки. Там же утверждается, что «такие инциденты» сейчас трудно регулировать: «Поддержка [банков при борьбе с мошенничеством] либо формально ссылается на «внутренние регламенты», либо отправляет клиентов по кругу, затягивая сроки». Профсоюз предложил создать «неприкосновенный» баланс, который будет доступен в случае блокировки карты самозанятых, ИП – совершать крупные покупки в качестве физлиц, выплачивать зарплату с заблокированных счетов и др.