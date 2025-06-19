Правительству пожаловались на блокировки счетов и карт

Правительству пожаловались на блокировки счетов и картПрофсоюз просит избавить самозанятых и ИП от усиления финансового контроля
Профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» обратился в правительство из-за усиления финансового контроля, которое, как сетуют они, приводит к блокировке карт, счетов и переводов. С соответствующим письмом ознакомились «Ведомости». В письме говорится в первую очередь о блокировках по «формальным основаниям», которые затрудняют работу самозанятых и индивидуальных предпринимателей.
По данным агентства мониторинга СМИ и соцсетей «Прессиндекс», которые приводит профсоюз, с мая 2024 г. по май 2025 г. в открытых источниках было зафиксировано около 29 500 жалоб на блокировки. Там же утверждается, что «такие инциденты» сейчас трудно регулировать: «Поддержка [банков при борьбе с мошенничеством] либо формально ссылается на «внутренние регламенты», либо отправляет клиентов по кругу, затягивая сроки». Профсоюз предложил создать «неприкосновенный» баланс, который будет доступен в случае блокировки карты самозанятых, ИП – совершать крупные покупки в качестве физлиц, выплачивать зарплату с заблокированных счетов и др.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отметил, что рост блокировок действительно наблюдается в связи с совершенствованием автоматизированных банковских систем и борьбой с мошенничеством. «Бороться с мошенничествами необходимо, но такая борьба не должна затрагивать интересы рядовых граждан и предпринимателей, не должна приводить к блокировкам счетов в автоматическом режиме», – считает эксперт. По его словам, в настоящее время единственный выход из ситуации – иметь наличные деньги.
«Нет никаких пиковых значений по работе государства с самозанятыми, ИП», – сказал «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«Ведомости» направили запрос в правительство.