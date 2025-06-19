Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Правительству пожаловались на блокировки счетов и карт

Профсоюз просит избавить самозанятых и ИП от усиления финансового контроля
Анна Нараева

Профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» обратился в правительство из-за усиления финансового контроля, которое, как сетуют они, приводит к блокировке карт, счетов и переводов. С соответствующим письмом ознакомились «Ведомости». В письме говорится в первую очередь о блокировках по «формальным основаниям», которые затрудняют работу самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

По данным агентства мониторинга СМИ и соцсетей «Прессиндекс», которые приводит профсоюз, с мая 2024 г. по май 2025 г. в открытых источниках было зафиксировано около 29 500 жалоб на блокировки. Там же утверждается, что «такие инциденты» сейчас трудно регулировать: «Поддержка [банков при борьбе с мошенничеством] либо формально ссылается на «внутренние регламенты», либо отправляет клиентов по кругу, затягивая сроки». Профсоюз предложил создать «неприкосновенный» баланс, который будет доступен в случае блокировки карты самозанятых, ИП – совершать крупные покупки в качестве физлиц, выплачивать зарплату с заблокированных счетов и др.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отметил, что рост блокировок действительно наблюдается в связи с совершенствованием автоматизированных банковских систем и борьбой с мошенничеством. «Бороться с мошенничествами необходимо, но такая борьба не должна затрагивать интересы рядовых граждан и предпринимателей, не должна приводить к блокировкам счетов в автоматическом режиме», – считает эксперт. По его словам, в настоящее время единственный выход из ситуации – иметь наличные деньги.

«Нет никаких пиковых значений по работе государства с самозанятыми, ИП», – сказал «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Ведомости» направили запрос в правительство.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных