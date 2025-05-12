Профсоюзы сдали в приемную АП подписи против законопроекта о локализации такси
Профсоюз «Новый труд» сдал в администрацию президента (АП) 1400 подписей таксистов из разных регионов против законопроекта о локализации такси, который планируется рассмотреть во втором чтении 13 мая. Об этом «Ведомостям» сообщила председатель объединения Дарья Митина.
«Мы просим президента в том случае, если законопроект будет принят в нынешнем виде, чтобы он реализовал свое право», – сказала Митина. По ее мнению, эта законодательная инициатива идет вразрез с интересами профессиональной среды, объединений таксистов и пассажирских сообществ. Митина считает, что принятие законопроекта приведет к превращению такси из доступного вида транспорта в «привилегию для избранных».
Кроме того, в профсоюзе считают, что законопроект усилит фиксируемый уже сейчас дефицит таксистов. «Наш профсоюз проводил опрос, сколько таксистов останется в профессии, если нужно будет покупать новую машину и соблюдать новые требования. Порядка 40% опрошенных сказали, что, видимо, придется менять профиль деятельности», – уточнила председатель «Нового труда». По подсчетам профсоюза, цены на перевозки такси могут вырасти минимум на 50%.
12 мая «Ведомости» сообщили, что законопроект о локализации автопарка такси, вызвавший критику бизнес-сообщества, может быть принят во втором чтении до конца мая. Как следует из базы Госдумы, профильный комитет по транспорту предлагает сделать это 13 мая. Законопроект председателя комитета по экономической политике Совета Федерации (СФ) Андрея Кутепова и главы думского комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева в январе 2024 г. был принят в первом чтении и с тех пор лежал без движения.
Изначально парламентарии предлагали закрепить правило, по которому с 1 октября 2025 г. все приобретаемые для легковых перевозок автомобили должны быть произведены в России. Минимальные требования к локализации установлены правительством сейчас применительно к госзакупкам автомобилей – 3200 баллов, на них сориентирован и законопроект. Ко второму чтению Кутепов и председатель комитета Госдумы по транспорту Евгенией Москвичев предложили сдвинуть срок вступления в силу закона на 1 марта 2026 г.
Также появилась норма, позволяющая использовать в такси машины, произведенные по специальным инвестиционным контрактам (спик), заключенным в период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025-го. С 1 января 2033 г. единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов за локализацию либо решение правительства (если речь идет о спике, заключенном после марта 2025 г.). Исключение сделано для Калининградской области и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 г., а в регионах Дальневосточного федерального округа – до 1 марта 2030 г.