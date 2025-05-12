Володин сообщил о доработке законопроекта о локализации такси
Законопроект о локализации такси доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Профильный комитет в диалоге со всеми заинтересованными лицами проработал разные варианты решения. В итоге предложена норма, в соответствии с которой перечень производителей расширяется», – уточнил Володин.
Он пояснил, что такой подход дает возможность выбора тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси и производителям автотранспорта, заключившим соглашения в рамках специального инвестиционного контракта. Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 13 мая.
«Ведомости» писали, что законопроект о локализации автопарка такси в январе 2024 г. был принят в первом чтении и с тех пор лежал без движения. С критикой и предложениями по изменениям документа неоднократно выступали различные общественные объединения, включая РСПП, Национальный совет такси и др.
Собеседник в комитете по транспорту уточнил, что с учетом рекомендованных 6 мая ко второму чтению поправок проект стал максимально сбалансированным и снимает большинство претензий, которые высказывались со стороны бизнеса и представителей нескольких ведомств, сохраняя при этом приоритет развития автопрома.