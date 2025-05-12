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Володин сообщил о доработке законопроекта о локализации такси

Ведомости

Законопроект о локализации такси доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Профильный комитет в диалоге со всеми заинтересованными лицами проработал разные варианты решения. В итоге предложена норма, в соответствии с которой перечень производителей расширяется», – уточнил Володин.

Он пояснил, что такой подход дает возможность выбора тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси и производителям автотранспорта, заключившим соглашения в рамках специального инвестиционного контракта. Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 13 мая.

«Ведомости» писали, что законопроект о локализации автопарка такси в январе 2024 г. был принят в первом чтении и с тех пор лежал без движения. С критикой и предложениями по изменениям документа неоднократно выступали различные общественные объединения, включая РСПП, Национальный совет такси и др.

Собеседник в комитете по транспорту уточнил, что с учетом рекомендованных 6 мая ко второму чтению поправок проект стал максимально сбалансированным и снимает большинство претензий, которые высказывались со стороны бизнеса и представителей нескольких ведомств, сохраняя при этом приоритет развития автопрома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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