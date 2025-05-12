Володин сообщил о доработке законопроекта о локализации такси

«Ведомости» писали, что законопроект о локализации автопарка такси в январе 2024 г. был принят в первом чтении и с тех пор лежал без движения. С критикой и предложениями по изменениям документа неоднократно выступали различные общественные объединения, включая РСПП, Национальный совет такси и др.