С начала 2025 года российские банки заработали 2,1 трлн рублей

С начала 2025 года российские банки заработали 2,1 трлн рублейЧистая прибыль банковского сектора в июле достигла 397 млрд рублей
С начала 2025 г. банки заработали 2,1 трлн руб., что в целом соответствует прибыли за аналогичный период 2024 г. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центрального банка России «О развитии банковского сектора РФ».
Чистая прибыль банковского сектора в июле этого года достигла 397 млрд руб., показав рост на 1,3%. Основная прибыль снизилась на 44 млрд руб. до 285 млрд руб. на фоне наращивания кредитного портфеля. Неосновные доходы, преимущественно от операций с валютой и дивиденды дочерних компаний, почти не изменились и составили 155 млрд руб.
У банков на 47 млрд руб. сократились налоговые отчисления в связи с разницей в отражении доходов между бухгалтерским и налоговым учетом. Она возникла из-за положительной переоценки отдельных активов в бухгалтерском учете.
В июне 2025 г. прибыль российских банков выросла на треть в сравнении с результатам мая (296 млрд руб.) и достигла 392 млрд руб. В ЦБ сочли рост прибыли не показательным, поскольку он в основном связан с разовым роспуском резервов. Кроме того, влияние на рост чистой прибыли в июне оказало повышение переоценки ОФЗ на 30 млрд руб. и дивидендов от дочерних финансовых компаний на 22 млрд руб. Рост составил 1,3 и 2 раза соответственно.
В мае совокупная чистая прибыль банковского сектора составила 296 млрд руб. Это на 13% выше результата апреля, когда прибыль составила 261 млрд руб.