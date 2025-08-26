С начала 2025 года российские банки заработали 2,1 трлн рублей

В июне 2025 г. прибыль российских банков выросла на треть в сравнении с результатам мая (296 млрд руб.) и достигла 392 млрд руб. В ЦБ сочли рост прибыли не показательным, поскольку он в основном связан с разовым роспуском резервов. Кроме того, влияние на рост чистой прибыли в июне оказало повышение переоценки ОФЗ на 30 млрд руб. и дивидендов от дочерних финансовых компаний на 22 млрд руб. Рост составил 1,3 и 2 раза соответственно.