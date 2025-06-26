Чистая прибыль банков в мае составила 296 млрд рублей
Совокупная чистая прибыль банковского сектора составил 296 млрд руб. в мае 2025 г. Это следует из майского обзора Банка России «О развитии банковского сектора».
Это на 13% выше результата апреля, когда прибыль составила 261 млрд руб. Доходность на капитал (ROE) выросла до 18,9 с 16,9%. Статистика по чистой прибыль приводится за вычетом дивидендов от российских дочерних банков.
Основная прибыль увеличилась до 277 млрд руб. (на 62% или на 105 млрд руб.). На динамику повлияло сокращение отчислений в резервы (снижение на 33% или на 75 млрд руб.). Также снизились операционные расходы, главным образом на персонал – на 5%, или на 18 млрд руб.
Совокупный финансовый результат сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале, составил порядка 350 млрд руб. против 245 млрд руб. в апреле. С начала года банки заработали 1,3 трлн руб., что на 10% ниже прибыли за аналогичный период 2024 г. Тогда прибыль составила 1,4 трлн руб. за вычетом дивидендов от российских дочерних банков.
«Такой результат в основном связан с ростом отчислений в резервы с начала года на фоне постепенного вызревания розничного портфеля», – пояснили в ЦБ.
27 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что чистая прибыль банков РФ по итогам 2025 г. может достичь 3,5 трлн руб. По прогнозу регулятора, кредит экономике вырастет в 2025 г. в диапазоне от 6 до 11%.
«Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Эксперт РА» писали в феврале, что по итогам года в России останется менее 300 банков. На этом скажется завершение сделок слияния и поглощения, а также ужесточение регулирования.