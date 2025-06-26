Чистая прибыль банков в мае составила 296 млрд рублей

Совокупный финансовый результат сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале, составил порядка 350 млрд руб. против 245 млрд руб. в апреле. С начала года банки заработали 1,3 трлн руб., что на 10% ниже прибыли за аналогичный период 2024 г. Тогда прибыль составила 1,4 трлн руб. за вычетом дивидендов от российских дочерних банков.