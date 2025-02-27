Набиуллина: прибыль банков в 2025 году составит от 3 трлн до 3,5 трлн рублей
Прибыль банков РФ по итогам 2025 г. может составить 3-3,5 трлн руб. Такой прогноз озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Это позволит увеличивать капитал банков и, соответственно, поддерживать кредитование экономики», – сказала глава ЦБ на встрече с Ассоциацией банков России.
Чистая прибыль банковского сектора в январе, по данным аналитиков ЦБ, превысила уровень декабря в 1,5 раза, составив 286 млрд руб. Доходность на капитал (ROE) при этом выросла до 19% с 13%. Рост прибыли объяснялся ощутимым сокращением операционных расходов после традиционно высоких затрат на персонал и маркетинг в конце года.
Если сравнить с данными за январь 2024 г., то объем чистой прибыли банков оказался почти на 20% меньше. Тогда этот показатель достиг 352 млрд руб.
Аналитики агентства «Эксперт РА» 25 февраля сообщали, что в 2025 г. в России останется менее 300 банков. На этом скажется завершение сделок слияния и поглощения, а также ужесточения регулирования. В минувшем году рынок покинули 12 кредитных организаций. Правда, почти половина из них присоединилась к материнским структурам.