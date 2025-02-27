Набиуллина: прибыль банков в 2025 году составит от 3 трлн до 3,5 трлн рублей

Аналитики агентства «Эксперт РА» 25 февраля сообщали, что в 2025 г. в России останется менее 300 банков. На этом скажется завершение сделок слияния и поглощения, а также ужесточения регулирования. В минувшем году рынок покинули 12 кредитных организаций. Правда, почти половина из них присоединилась к материнским структурам.