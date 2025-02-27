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Набиуллина: прибыль банков в 2025 году составит от 3 трлн до 3,5 трлн рублей

Ведомости

Прибыль банков РФ по итогам 2025 г. может составить 3-3,5 трлн руб. Такой прогноз озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Это позволит увеличивать капитал банков и, соответственно, поддерживать кредитование экономики», – сказала глава ЦБ на встрече с Ассоциацией банков России.

Чистая прибыль банковского сектора в январе, по данным аналитиков ЦБ, превысила уровень декабря в 1,5 раза, составив 286 млрд руб. Доходность на капитал (ROE) при этом выросла до 19% с 13%. Рост прибыли объяснялся ощутимым сокращением операционных расходов после традиционно высоких затрат на персонал и маркетинг в конце года.

Если сравнить с данными за январь 2024 г., то объем чистой прибыли банков оказался почти на 20% меньше. Тогда этот показатель достиг 352 млрд руб.

Аналитики агентства «Эксперт РА» 25 февраля сообщали, что в 2025 г. в России останется менее 300 банков. На этом скажется завершение сделок слияния и поглощения, а также ужесточения регулирования. В минувшем году рынок покинули 12 кредитных организаций. Правда, почти половина из них присоединилась к материнским структурам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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