В 2025 году в России останется менее 300 банков

В 2025 году в России останется менее 300 банковБудут завершаться сделки M&A и скажется ужесточение регулирования, считают в «Эксперт РА»
К концу 2025 г. в списке действующих банков может оказаться меньше 300 игроков по мере завершения сделок слияния и поглощения (M&A) в течение года и ужесточения регулирования, говорится в новом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». На 1 января в России действовало 312 банков, говорится в обзоре.
В 2024 г. российский рынок покинули 12 кредитных организаций – половина в результате присоединения к материнским структурам. Среди них – Росбанк (присоединен к Т-банку), «ФК Открытие» (ВТБ), «Джей энд ти» («Реалист банк), «СМП банк» (Промсвязьбанк) и «Хвоя банк» (бывшая «дочка» HSBC, присоединен к Экспобанку). ЦБ аннулировал лицензии у Росбанка и «ФК Открытие» 1 января 2025 г., но агентство учло их в итогах прошлого года.
У шести банков ЦБ после паузы в 2022–2023 гг. отозвал лицензии. Начался год с отзыва лицензии у «Киви банка», последним стал «Гарант-инвест», лишившийся лицензии 26 декабря. Для сравнения: в 2022 г. ЦБ отозвал лицензии у четырех банков, в 2023-м – ни у одного. У одного банка – «Американ экспресс» – ЦБ в 2024 г. лицензию аннулировал.
В «Эксперт РА» ожидают, что сокращение числа банков продолжится темпами 2024 г., прежде всего за счет уже запущенных M&A-сделок, а также прекращения ЦБ деятельности недобросовестных игроков рынка. В агентстве не раскрывают, завершения каких сделок они ждут. В середине 2025 г. должно завершиться присоединение РНКБ к ВТБ. Также госбанк в этом году намерен присоединить к себе «БМ банк», тем самым досрочно завершив санацию последнего. На 24 февраля ЦБ не отозвал ни одной банковской лицензии.
Потенциал дальнейшей консолидации остается еще более значительным, считают аналитики «Эксперт РА». «В условиях усиления регуляторных требований и конкуренции со стороны крупнейших игроков банкам без выраженной бизнес-модели и устойчивой клиентской базы будет сложно сохранять рентабельность после снижения ключевой ставки, что приведет к их постепенному уходу с рынка», – говорится в обзоре.
В течение 2024 г. в российском банковском секторе уже наблюдалась активная смена собственников в небольших банках по мере утраты интереса прошлых владельцев к своему бизнесу, отмечают аналитики «Эксперт РА». Они ожидают, что в ближайшие годы часть банков за пределами первой сотни, не относящихся к крупным финансовым или промышленным группам, будут поглощены более крупными игроками, что усилит концентрацию сектора вокруг лидеров рынка и специализированных нишевых игроков.
Прогноз прибыли
Чистая прибыль банков в 2025 г., по прогнозу «Эксперт РА», не достигнет нового максимума и будет находиться в диапазоне 3,4–3,6 трлн руб. ввиду охлаждения кредитования и роста отчислений в резервы. В 2024 г. сектор установил новый рекорд, заработав 3,8 трлн руб. чистой прибыли. Банк России представит прогноз прибыли сектора на 2025 г. на этой неделе, говорил ранее руководитель департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
Кредитная активность будет замедляться как у бизнеса, так и у населения за счет сохранения высокой стоимости новых заимствований, ограниченного объема льготной поддержки, а также продолжающегося ужесточения макропруденциального регулирования в рознице, говорится в обзоре. Одновременно с этим стабилизация ключевой ставки на уровне 21%, а также ее возможное снижение ближе к концу года позволит банкам сохранить чистую процентную маржу на текущем уровне – свыше 4%, полагают в «Эксперт РА».
Также 2025 год будет сопровождаться ростом кредитных рисков по мере ухудшения финансового состояния заемщиков: это, по оценкам «Эксперт РА», повысит стоимость риска (COR) по совокупному кредитному портфелю до 1,5% по итогам 2025 г. c 0,9% годом ранее и также окажет «заметное давление на финансовый результат». COR по корпоративным кредитам в 2025 г. может вырасти до 1% с 0,3%. Часть компаний, у которых значительный объем долга привлечен под плавающие ставки, не сможет справиться с возросшей долговой нагрузкой и полностью переложить увеличение стоимости заемных средств на конечного потребителя, говорится в обзоре. В связи с этим к концу года в агентстве ждут роста доли проблемной задолженности компаний, не исключая фактических дефолтов, а также вынужденных реструктуризаций, что потребует от банков существенного увеличения объема сформированных резервов. В рознице предпринятый ранее ЦБ комплекс мер по ограничению кредитования в наиболее рискованных сегментах рынка должен дать свои результаты и ограничить ожидаемые потери, ввиду чего COR увеличится до 2,6% с 2,3%, говорится в обзоре.
На чем строится прогноз
Базовый сценарий «Эксперт РА» предполагает сохранение действующих санкций против организаций реального и финансового секторов, а также поддержание среднегодового курса валюты на уровне 98 руб./$ с возможными периодами повышенной волатильности внутри года. На протяжении большей части 2025 г. ключевая ставка будет находиться на уровне 21%, при этом к концу года вероятно ее снижение до 19%. В результате жесткой денежно-кредитной политики годовая инфляция замедлится до 7,5% относительно 9,5% в 2024 г., а темп роста экономики снизится до 1,8% с 4,1% в 2024 г.
Прогноз по прибыли банковского сектора у Промсвязьбанка (ПСБ) более консервативен – около 2,8 трлн руб. (прогноз Банка России от декабря 2024 г. – 2,7–3,2 трлн руб.), говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. На сокращении прибыли будет сказываться как плавное снижение маржинальности, так и рост кредитного риска. Показатель чистой процентной маржи (NIM) в 2025 г. может снизиться до 4–4,2% с 4,4%, полагает Грицкевич. Значимым фактором он также называет повышение налога на прибыль с 20 до 25%.
НКР ждет по итогам 2025 г. прибыль сектора на уровне прошлого года либо незначительно ниже (в пределах 10%), говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Давление на финансовый результат окажет заметное снижение динамики кредитных портфелей как в ответ на высокие ставки и регуляторные ограничения, так и вследствие роста надбавок к достаточности капитала, что особенно актуально для ряда крупных банков, говорит эксперт. Тем не менее масштабы бизнеса банков продолжат расти, что позитивно отразится на динамике процентного и комиссионного доходов, резюмирует Доронкин.