В 2025 году в России останется менее 300 банков

Также 2025 год будет сопровождаться ростом кредитных рисков по мере ухудшения финансового состояния заемщиков: это, по оценкам «Эксперт РА», повысит стоимость риска (COR) по совокупному кредитному портфелю до 1,5% по итогам 2025 г. c 0,9% годом ранее и также окажет «заметное давление на финансовый результат». COR по корпоративным кредитам в 2025 г. может вырасти до 1% с 0,3%. Часть компаний, у которых значительный объем долга привлечен под плавающие ставки, не сможет справиться с возросшей долговой нагрузкой и полностью переложить увеличение стоимости заемных средств на конечного потребителя, говорится в обзоре. В связи с этим к концу года в агентстве ждут роста доли проблемной задолженности компаний, не исключая фактических дефолтов, а также вынужденных реструктуризаций, что потребует от банков существенного увеличения объема сформированных резервов. В рознице предпринятый ранее ЦБ комплекс мер по ограничению кредитования в наиболее рискованных сегментах рынка должен дать свои результаты и ограничить ожидаемые потери, ввиду чего COR увеличится до 2,6% с 2,3%, говорится в обзоре.