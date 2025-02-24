Банки прокомментировали новую волну отключения от SWIFT

Банки прокомментировали новую волну отключения от SWIFTТрансграничные платежи давно проводятся по альтернативным каналам
Отключение от SWIFT не повлияет на работу российских банков — все продолжает работать в штатном режиме, заявили «Ведомостям» представители банков «Точка», «Ак Барс» «Синара», «Кубань кредит» и «Уралсиб», которые попали под новые ограничения ЕС. Для трансграничных расчетов уже давно налажены альтернативные каналы, заверили в банках.
Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций объявил об отключении от системы SWIFT 13 российских финансовых организаций. Среди них 11 банков – «Уралсиб», «Ак Барс», «Точка», «Синара», «Кубань кредит», Росэксимбанк, Примсоцбанк, «ББР банк», «Национальный резервный банк» (НРБанк), Кузнецкбизнесбанк и «Мир бизнес банк». Также под ограничения попали расчетная небанковская кредитная организация «Платежный конструктор», которая принимает платежи и предоставляет платежные услуги в том числе юридическим лицам. Еще одна небанковская кредитная организация в списке – «Петербургский расчетный центр», у которого есть лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. В перечне указана и МФК «Точка опоры», но такой микрофинансовой компании нет в реестре ЦБ. В России есть одноименная компания, которая занимается оптовой неспециализированной торговлей, в частности поставками электронных компонентов — микросхем, датчиков, устройств ввода и отображения информации и проч.
Евросоюз также впервые устанавливает запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России, которые используют Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. В ноябре 2024 г. США наряду с новыми ограничениями опубликовали предупреждение о санкционных рисках для иностранных компаний, которые используют российскую СПФС, созданную Кремлем «для обхода санкций».
Новые ограничения ЕС по СПФС и SWIFT приняты в рамках текущей геополитической ситуации и вступают в силу 17 марта.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что считает преувеличенной санкционную значимость этих шагов. Он напомнил, что в ноябре 2024 г. США ввели аналогичные ограничения в отношении СПФС. «Мы не видели особого эффекта ни на наши операции, ни на операции сектора. Соответственно, все это будет иметь обратный эффект. Это будет мотивировать участников рынка на применение и развитие других альтернативных решений для межбанковской коммуникации, которая не повлияет на прохождение платежей», – добавил он.
На возможности «Точки» отключение SWIFT не повлияет, заверил представитель банка. Трансграничные платежи для клиентов доступны и без этой системы, так как они проходят по альтернативным каналам и, приемущественно, в национальных валютах, пояснил он. Кроме того, клиенты банка, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчетов через иностранные юрисдикции, добавил представитель кредитной организации.
Очередной санкционный пакет не окажет никакого влияния на работу «Уралсиба», сказал его представитель. Все сервисы, офисы и банкоматы работают штатно без каких-либо ограничений, карты банка работают как и раньше – снимать наличные, рассчитываться в магазинах или онлайн можно без проблем, пояснил он. Условия по ранее выданным кредитам и принятым вкладам не меняются, добавил представитель «Уралсиба».
«Ак Барс» не использует систему SWIFT в повседневной работе, говорит его представитель. Он обратил внимание на то, что клиентам по-прежнему в полном объеме доступны их денежные средства и возможность осуществлять операции. Аналогичный ответ дал и представители банка «Синара» и «Кубань кредит». Клиентам банка в полном объеме доступны их денежные средства и ценные бумаги на брокерских счетах, заверил представитель «Синары», а все переводы внутри банка и по территории России между российскими банками в рублях проводятся в обычном режиме.
Банк «Кубань кредит» уже разработал и внедрил альтернативные механизмы для проведения международных расчетов, которые позволят минимизировать возможные неудобства для клиентов, говорит его представитель. В частности, «Кубань кредит» активно использует национальные и международные платежные системы, которые не зависят от SWIFT.
SWIFT — это международная система передачи финансовых сообщений, которая обрабатывает платежные запросы и сообщения между более чем 11 000 финансовых учреждений из более чем 200 стран. Сама система не переводит и не хранит деньги, а только передает сообщения от банка к банку о переводе средств. Пока единственными в мире примерами полного отключения всей финансовой системы от SWIFT являются Иран и Северная Корея. Российские банки Евросоюз начал точечно отключать от системы с 2022 г. из-за военной спецоперации. С того момента ряд кредитных организаций отключили от SWIFT, в том числе Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и др. – они лишились возможности передавать информацию о платежах в иностранные банки, которые подключены к системе.
Внутри России даже в случае отключения банков от SWIFT все финансовые сообщения проходят между банками бесперебойно. Еще в 2014 г. Банк России создал аналог SWIFT – СПФС, а с 1 октября 2023 г. ее использование стало обязательным для передачи финансовой информации при переводах средств внутри России.