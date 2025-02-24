Банки прокомментировали новую волну отключения от SWIFT

SWIFT — это международная система передачи финансовых сообщений, которая обрабатывает платежные запросы и сообщения между более чем 11 000 финансовых учреждений из более чем 200 стран. Сама система не переводит и не хранит деньги, а только передает сообщения от банка к банку о переводе средств. Пока единственными в мире примерами полного отключения всей финансовой системы от SWIFT являются Иран и Северная Корея. Российские банки Евросоюз начал точечно отключать от системы с 2022 г. из-за военной спецоперации. С того момента ряд кредитных организаций отключили от SWIFT, в том числе Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и др. – они лишились возможности передавать информацию о платежах в иностранные банки, которые подключены к системе.