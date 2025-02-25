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Чистая прибыль банковского сектора в январе превысила уровень декабря в 1,5 раза

Объем чистой прибыли оказался на 20% меньше показателя за аналогичный период 2024 года
Ведомости

По итогам января чистая прибыль банковского сектора составила 286 млрд руб., что в 1,5 раза выше результата декабря (187 млрд руб.). Доходность на капитал (ROE) при этом выросла до 19% с 13%. Это следует из данных Банка России, с которыми ознакомились «Ведомости».

«Рост прибыли в основном связан с существенным сокращением операционных расходов после традиционно высоких затрат на персонал и маркетинг в конце года», – говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.

В то же время объем чистой прибыли за январь 2025 г. оказался почти на 20% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда она достигла 352 млрд руб.

Количество прибыльных банков составило 258 организаций по итогам первого месяца этого года. В декабре их было 205, а в январе 2024 г. – 291.

В прошлом году банки повторно обновили рекорд чистой прибыли и заработали 3,8 трлн руб., на 15% больше, сообщал ЦБ. Совокупный финансовый результат сектора оказался меньше и составил 3,4 трлн руб. из-за переоценки ценных бумаг с фиксированным купоном. Согласно декабрьскому прогнозу регулятора, прибыль сектора в 2025 г. может оказаться ниже уровней 2023–2024 гг. под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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