Чистая прибыль банковского сектора в январе превысила уровень декабря в 1,5 раза

В прошлом году банки повторно обновили рекорд чистой прибыли и заработали 3,8 трлн руб., на 15% больше, сообщал ЦБ. Совокупный финансовый результат сектора оказался меньше и составил 3,4 трлн руб. из-за переоценки ценных бумаг с фиксированным купоном. Согласно декабрьскому прогнозу регулятора, прибыль сектора в 2025 г. может оказаться ниже уровней 2023–2024 гг. под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи.