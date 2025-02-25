Чистая прибыль банковского сектора в январе превысила уровень декабря в 1,5 раза

Чистая прибыль банковского сектора в январе превысила уровень декабря в 1,5 разаОбъем чистой прибыли оказался на 20% меньше показателя за аналогичный период 2024 года
По итогам января чистая прибыль банковского сектора составила 286 млрд руб., что в 1,5 раза выше результата декабря (187 млрд руб.). Доходность на капитал (ROE) при этом выросла до 19% с 13%. Это следует из данных Банка России, с которыми ознакомились «Ведомости».
«Рост прибыли в основном связан с существенным сокращением операционных расходов после традиционно высоких затрат на персонал и маркетинг в конце года», – говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.
В то же время объем чистой прибыли за январь 2025 г. оказался почти на 20% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда она достигла 352 млрд руб.
Количество прибыльных банков составило 258 организаций по итогам первого месяца этого года. В декабре их было 205, а в январе 2024 г. – 291.
В прошлом году банки повторно обновили рекорд чистой прибыли и заработали 3,8 трлн руб., на 15% больше, сообщал ЦБ. Совокупный финансовый результат сектора оказался меньше и составил 3,4 трлн руб. из-за переоценки ценных бумаг с фиксированным купоном. Согласно декабрьскому прогнозу регулятора, прибыль сектора в 2025 г. может оказаться ниже уровней 2023–2024 гг. под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи.